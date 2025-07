Último año, últimos votos: Petro arranca su cierre legislativo en crisis

“Ministros y ministras han pasado por aquí sin saber cuál es el Programa de Gobierno; y yo no puedo tener mi último año con gente que no sepa el Programa de Gobierno y no lo aplique, de cualquier color de piel, de sector político o lo que sea (...) Tengo que decir aquí que muchos ministros y ministras me traicionaron a mí, traicionaron el mandato popular y están llevando los recursos al gran capital, engañados o no”, reclamó con vehemencia el jefe de Estado.

En medio de semejante ambiente, el Presidente se propone llevar a buen puerto sus reformas, lograr pactos políticos y asegurar gobernabilidad en un Congreso que desde ya entra en modo elecciones con miras a 2026 y que difícilmente le caminará a iniciativas tan controvertidas como su proyecto para desarmar a las bandas criminales a través de penas mínimas y bienes repartidos.

“El Ejecutivo nunca ha querido concertación. Desde que no haya concertación va a ser otro año muy difícil, muy difícil”, advierte el saliente presidente del Senado, Efraín Cepeda, en diálogo con este diario.

Con miras a lo que será la última legislatura que arranca en ciernes este domingo, EL COLOMBIANO presenta los grandes desafíos que deberá encarar el jefe de Estado para lograr que sus proyectos pasen de la retórica a la realidad.