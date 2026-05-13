Universidad antioqueña ocupó el primer lugar en pruebas Saber Pro 2025, ¿cuál es?

Con un puntaje global de 188 puntos, la Universidad EIA se consolidó como la institución de educación superior número uno de Colombia en las pruebas de Estado Saber Pro 2025, de acuerdo con los resultados oficiales del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Icfes.
La EIA superó a instituciones como la Universidad de los Andes de Bogotá, que obtuvo 187 puntos, a Icesi con 183, el Cesa con 182, Unisabana con 180, la U. del Rosario con 180 también, a Eafit con 179 y a la Universidad Nacional con 177. De hecho, según los resultados, el promedio alcanzado por la EIA supera en 40 puntos el nacional, establecido en 148 puntos.