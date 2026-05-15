Youtuber impulsor del chavismo y de la izquierda radical se reunió con Iván Cepeda

A dos semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales los candidatos afinan sus estrategias para picar en punta y sacar buena ventaja para el balotaje. La campaña que en estos comicios no ha soltado la punta en las encuestas de intención de voto, la del senador petrista Iván Cepeda, es una de esas. Parte de esa táctica electoral gira en torno a redes sociales, que —para la aspiración del candidato del hoy gobernante Pacto Histórico— es una de las plataformas para impulsar sus propuestas, así como las plazas públicas en distintas regiones del país y las escogidas entrevistas que ha dado a medios de comunicación. Le puede interesar: Encuesta que pone ganador a Iván Cepeda en primera vuelta es falsa: fue manipulada con IA. La representante a la Cámara por ese movimiento, Mafe Carrascal, compartió en sus redes sociales que el influenciador Diego Ruzzarin tuvo una conversación con Cepeda. “Un honor haber propiciado este encuentro entre este par de hombres brillantes. Esperen lo que se viene”, mencionó la congresista en sus redes, en donde le dijo a sus seguidores que se prepararan “para una conversación de dos mentes brillantes”.

¿Quién es Diego Ruzzarin?

El video de 20 segundos que compartió Carrascal muestra que el candidato estuvo reunido con Ruzzarin en Colombia. Al final, los tres posaron para la foto con el mensaje “vamos a ganar”, en referencia a la contienda electoral que está cada vez más cerca.

Diego Ruzzarin, además de creador de contenido en YouTube, es un filósofo brasilero radicado en México. Su canal en esa plataforma tiene 1,79 millones de suscriptores y sube videos desde mayo de 2018. Allí se dedica a la videoreacción de noticias del mundo, entrevistas a líderes de izquierda, análisis de películas, conferencias y “contenido experimental”, según menciona la página principal de su canal. El contenido que comparte allí tiene una línea editorial marcada: criticar duramente a líderes de derecha internacional —como Javier Milei, Donald Trump, Nayib Bukele y Jair Bolsonaro—, pero avalar a los de izquierda —como Gustavo Petro, Lula da Silva y Rafael Correa, a quien le hizo una entrevista en enero de 2025—. Incluso, en diciembre de 2024 entrevistó al hoy gerente del sistema de medios públicos RTVC, Hollman Morris.

Entre los diálogos que tuvo con esos líderes políticos hubo uno con el hoy preso Nicolás Maduro, quien fue el líder del régimen chavista en Venezuela hasta su captura el 3 de enero de 2026. No fue una entrevista en las redes sociales de Ruzzarin, sino en un programa que tenía el dictador llamado “Maduro Podcast”. Fue el 13 de mayo de 2024. Esa fecha también tuvieron otro diálogo en el canal abierto Venezolana de Televisión llamado “Con Maduro+”.

A raíz de esas entrevistas que hizo en su visita a Venezuela, por invitación de Maduro, el youtuber subió un video resumiendo cómo había sido esa experiencia. “Conocí al dictador más raro del mundo”, tituló esa entrega.

En el contenido dejó en claro que con “raro” se refería a la imagen que dice haber conocido del líder del régimen. “Lo que se me hizo más cool fue ver eso. O sea, un dictador que se paraba abierto en el público y la gente llegaba a abrazarlo y darle cartas”, mencionó Diego Ruzzarin.

También dijo que, con su experiencia de haber participado en otros “procesos democráticos” en otros países, “lo que vi en Venezuela me pareció todo muy normal, muy tradicional, muy lejos de cómo lo pinta realmente la propaganda”.