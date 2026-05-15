¿Por qué Hidroituango necesita subir el embalse antes de que llegue El Niño?

Desde el pasado 21 de abril, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) tiene sobre su escritorio una solicitud que podría cambiar la operación de Hidroituango: elevar el nivel máximo del embalse de los actuales 408 metros sobre el nivel del mar a los 420 metros.
Aunque en el papel la diferencia parece corta, subir 12 metros el nivel del embalse tiene un impacto significativo: permitiría almacenar más de 390 millones de metros cúbicos de agua adicionales, equivalentes a la generación de una planta térmica de 130 megavatios de capacidad, o a 15 días de demanda energética de una ciudad como Medellín.
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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, respaldó la solicitud en el encuentro de la Andi en Medellín, donde advirtió que ampliar la capacidad del embalse es clave para enfrentar un posible Súper Fenómeno de El Niño y conjurar el riesgo de un apagón nacional.
Luego de que EPM radicara la solicitud, la Anla ya realizó una visita al embalse para recaudar información.
El proceso podría resolverse antes de tres meses.