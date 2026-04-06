¿Quién es quién en el escándalo de los encuentros secretos entre funcionarios de Petro con abogado de ‘Papá Pitufo’?

Un nuevo escándalo sacude al gobierno de Gustavo Petro luego de que se conociera una serie de audios de reuniones secretas de funcionarios públicos con uno de los mayores contrabandistas del país, Diego Marín, alias Papá Pitufo.

Estas conversaciones se dieron a conocer gracias a una investigación de Noticias Caracol y deja ver un entramado de diálogos con el fin de gestionar beneficios judiciales al señalado contrabandista que estaría implicado en una presunta financiación ilegal de la campaña Petro Presidente de 2022.

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En medio de esos ofrecimientos, hubo varios emisarios por parte del Gobierno que se habrían comunicado con Luis Felipe Ramírez, abogado del señalado contrabandista, para que Marín se entregara a la justicia colombiana.

Uno de ellos es Ramón Devesa, ciudadano catalán cercano al Gobierno que es reconocido como un estratega digital que ha trabajado para varios partidos de izquierda de España y algunos países latinoamericanos.

Para el abogado de alias Papá Pitufo, él es uno de los canales directos de comunicación. “Yo tuve otro camino en el cual mandaba al señor presidente que era con el señor Ramón (Devesa) que fue uno de los delegados que él mandó que el presidente mandó a España”, se menciona en las conversaciones.

Este catalán habría sido acusado por el director de Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, por exigir dinero a cambio de un supuesto video sobre los 500 millones de pesos entregados a la campaña.

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El otro emisario habría sido, según los audios del medio televisivo, Isaac Beltrán, un exasesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). En esas conversaciones se habla de una reunión realizada en abril de 2024.

“Hay demasiadas pruebas para demostrar que la misión en España fue una misión autorizada por el señor presidente de la República”, se menciona en los audios. A través de Beltrán, ‘Pitufo’ la habría ofrecido al Gobierno intermediar con las bandas delincuenciales para que el Gobierno pudiera controlar el orden público en Buenaventura y Tuluá.