¿Nexos de ‘Pitufo’ con generales tienen que ver con los $500 millones que dio a la campaña de Petro?

Ha pasado más de un año desde que el presidente Gustavo Petro aseguró que existía un video en el que se registró la devolución de una maleta con 500 millones de pesos que el contrabandista Diego Marín, alias Papá Pitufo, intentó ingresar a su campaña.
El episodio, que comenzó como un rumor en los pasillos del poder, terminó convirtiéndose en uno de los tantos escándalos de este Gobierno. Según las versiones conocidas, el dinero habría sido entregado a través del ciudadano catalán Xavier Vendrell, cercano al entonces candidato y parte del círculo íntimo de amigos de la primera dama, Verónica Alcocer.
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El propio Petro dijo que ordenó devolver el dinero y que incluso pidió que se grabara ese momento como prueba de que su campaña no aceptó recursos ilegales. “Jamás entró a la campaña 500 millones de pesos del Pitufo, porque yo mismo los hice devolver”, afirmó. Sin embargo, esta es la hora que nadie ha visto el dichoso video.
Aunque en su momento otras coyunturas políticas bajaron la intensidad del escándalo, las investigaciones judiciales nunca se detuvieron. Y ahora, nuevas revelaciones sobre el alcance de la red de ‘Papá Pitufo’, vuelven a poner sobre la mesa la misma pregunta: ¿qué pasó realmente con esos 500 millones de pesos?