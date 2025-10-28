Enviaron a la cárcel a mujer que se lanzó con su bebé de 10 meses al río Bogotá: este delito le imputaron

La Fiscalía General de la Nación confirmó este martes 28 de octubre que imputó a una joven por presuntamente atentar contra la vida de su hija de 10 meses tras arrojarla al río Bogotá, para luego intentar lanzarse ella también para presuntamente quitarse la vida. Después del dramático suceso, que ocurrió en la tarde de este lunes 27 de octubre en el sector de Puente de Lata, límite entre Engativá y Suba, en Bogotá, y que se volvió viral en redes sociales, el caso continuó con la judicialización de la madre de 25 años. Le puede interesar: Condenaron a 11 años de prisión a otros dos policías por las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia El caso, que generó una inmediata reacción de la comunidad y la Policía, se registró en medio de un aguacero en una zona de alto riesgo por la fuerza de la corriente del afluente, situación que generó alarma y se vio reflejada en los videos virales.

La mujer después de ser sacada del agua y los uniformados que se lanzaron al río para salvar a la mujer y su bebe. FOTO: Captura video redes sociales @ColombiaOscura

Imputación y custodia temporal

La madre, identificada como Marcela Mendoza, oriunda de Aracataca (Magdalena), fue imputada por la Fiscalía Seccional Bogotá con el delito de tentativa de homicidio, cargo que no aceptó durante la audiencia llevada a cabo este martes. La Fiscalía precisó que, con base a los elementos materiales probatorios, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Mendoza, de forma preventiva, mientras avanza la etapa de recolección de pruebas. “En atención a los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario”, indicó la entidad.

Después del rescate, la mujer fue capturada por la policía. FOTO: Policía Metropolitana de Bogotá

El estado de salud de la menor de 10 meses

Tras ser rescatadas, madre e hija fueron trasladadas inicialmente al hospital de Engativá y posteriormente remitidas al Hospital Simón Bolívar para atención especializada. Las autoridades informaron que Marcela Mendoza se encuentra estable. Sin embargo, la salud de la bebé presentó complicaciones debido al agua que ingresó a sus pulmones, por lo que fue sometida a un procedimiento para extraerle líquido y permanece bajo observación. Por otro lado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) asumió la custodia temporal de la niña mientras se define su situación legal y familiar.

La secuencia del rescate heroico

Según la reconstrucción de los hechos, la joven llegó al borde del río con la menor en sus brazos. Luego vecinos del barrio Lisboa, en Suba, fueron quienes alertaron a las autoridades y una patrulla del CAI La Gaitana acudió al llamado de emergencia. El subintendente Cristian Ortiz, uno de los uniformados que atendió la situación, relató a Noticias Caracol los momentos previos a lograr el rescate de la mujer y su bebé. “Al llegar observamos que estaba la ciudadana con la menor ahí y la intentamos persuadir, que intentara cambiar de decisión, a lo que ella coge y lanza a la menor y posteriormente se tira a ella. Al ver esa acción, pues decidí tirarme al río y mi compañero se tira también”, detalló.

La decisión de los agentes fue crucial, por lo que el patrullero Erick Echeverría, también del CAI La Gaitana, detalló su intervención “heroica” para salvarles la vida a estas dos personas. “Al ver que la mujer lanzó a la niña, pues yo, sin pensarlo, con mi compañero, me lanzo al río y logro rescatar a la niña con vida. Gracias a Dios me puso a mí como si fuera un ángel para salvar a esa menor”, explicó. Varios videos difundidos en redes sociales mostraron la tensión del rescate, donde se escuchaban los gritos de auxilio: “¡Se está ahogando, saca a la bebé!”. El subintendente Ortiz agregó que, tras asegurar primero a la menor, procedió con el rescate de la madre.

Los uniformados en medio del rescate de la bebé y su madre. FOTO: Captura video redes sociales @ColombiaOscura