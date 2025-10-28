Enviaron a la cárcel a mujer que se lanzó con su bebé de 10 meses al río Bogotá: este delito le imputaron

La Fiscalía General de la Nación confirmó este martes 28 de octubre que imputó a una joven por presuntamente atentar contra la vida de su hija de 10 meses tras arrojarla al río Bogotá, para luego intentar lanzarse ella también para presuntamente quitarse la vida.
Después del dramático suceso, que ocurrió en la tarde de este lunes 27 de octubre en el sector de Puente de Lata, límite entre Engativá y Suba, en Bogotá, y que se volvió viral en redes sociales, el caso continuó con la judicialización de la madre de 25 años.
Le puede interesar: Condenaron a 11 años de prisión a otros dos policías por las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia
El caso, que generó una inmediata reacción de la comunidad y la Policía, se registró en medio de un aguacero en una zona de alto riesgo por la fuerza de la corriente del afluente, situación que generó alarma y se vio reflejada en los videos virales.