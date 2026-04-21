Inadmisiones por turismo sexual en el 2026 ya superan la mitad de todo 2025

El número de inadmisiones a extranjeros por presunto turismo con fines de explotación sexual en Colombia creció en lo corrido de 2026. Mientras en todo 2025 se registraron 110 casos, en los primeros meses de este año la cifra ya supera los 60, de acuerdo con datos de Migración Colombia.

El fenómeno se concentra principalmente en Medellín. En Antioquia, las autoridades cerraron 2025 con 80 personas inadmitidas y, en lo que va de 2026, ya suman 48 casos, la mayoría detectados en el aeropuerto internacional José María Córdova.

Solo en la última semana fueron rechazados 15 ciudadanos extranjeros, en su mayoría provenientes de Estados Unidos.

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Uno de los episodios más recientes ocurrió en un vuelo procedente de Houston, donde cinco ciudadanos estadounidenses fueron reportados por otros pasajeros tras sostener conversaciones explícitas sobre actividades sexuales que planeaban realizar en el país.

Según el reporte oficial, los viajeros mencionaron contactos previos para coordinar transporte, alojamiento y encuentros, lo que encendió las alertas de las autoridades migratorias.

A su llegada, los extranjeros fueron sometidos a entrevistas y, tras inconsistencias en la información entregada, se les negó el ingreso al país.