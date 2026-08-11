Convocan a personal de salud para apoyar labores humanitarias tras el terremoto: así puede inscribirse

Mientras continúan las labores de atención y recuperación tras el terremoto que sacudió a Colombia, el sistema de salud enfrenta el reto de mantener y ampliar la capacidad de respuesta en los territorios afectados. Ante ese escenario, organizaciones del sector convocaron a personal sanitario que pueda sumarse de manera voluntaria a las labores humanitarias y asistenciales. El llamado fue realizado este martes 11 de agosto por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) y la Asociación Nacional de Profesionales de la Salud (Assosalud), que buscan reforzar los equipos que permanecen en las zonas afectadas y apoyar al personal que ya se encuentra atendiendo la emergencia. Entérese: Sube a 188 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia: hay más de 1.600 heridos y al menos 99 réplicas

La convocatoria está dirigida a médicos generales y especialistas, instrumentadores quirúrgicos, enfermeros, auxiliares, paramédicos y otros profesionales del área de la salud. Uno de los principales requisitos es contar con disponibilidad inmediata para viajar a los lugares donde se requiera apoyo. Las organizaciones solicitaron a quienes puedan participar registrar sus datos personales y profesionales, información de contacto, especialidad o área de experiencia y disponibilidad. Los profesionales interesados pueden diligenciar el formulario de inscripción habilitado por la ACSC en el siguiente enlace: https://acsc-gray.vercel.app/emergencia

El objetivo es ampliar la capacidad de atención en los territorios afectados y distribuir la carga sobre los equipos que han permanecido en primera línea desde el terremoto. “El apoyo de cada uno de nosotros permitirá ampliar la atención, fortalecer los equipos en terreno y llegar oportunamente a más personas”, señalaron las organizaciones en la convocatoria. Le puede interesar: Medicina Legal identificó a las primeras 22 víctimas del terremoto en Colombia: estos son sus nombres

También reciben medicamentos, alimentos e insumos médicos para atender la emergencia

Además del llamado al talento humano en salud, la ACSC informó que habilitó 16 sedes de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE) para recibir donaciones destinadas a la atención de la emergencia. En estos puntos se pueden entregar medicamentos, insumos médicos, alimentos y elementos necesarios para el talento humano en salud que participa en las labores de atención. Conozca: Emergencia en hospitales de Cali que colapsaron tras sismo de 7,4: piden ayuda para evacuar pacientes

La convocatoria ocurre mientras el país continúa atendiendo una emergencia que se extendió a varias regiones después del sismo de magnitud 7,4 registrado en la mañana del 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El balance de la emergencia ha aumentado a medida que avanzan las verificaciones en los municipios afectados. Hasta ahora, la cifra de personas afectadas va en 188 fallecidas y 1.677 heridas; además de 243 estructuras totalmente colapsadas y más de 1.500 viviendas afectadas. Es por esto que las organizaciones buscan reforzar los equipos de salud en las zonas más golpeadas. Los profesionales que quieran sumarse como voluntarios deben contar con disponibilidad para desplazarse y diligenciar el formulario habilitado. Siga leyendo: Nueva EPS atenderá a los damnificados por el terremoto sin importar su régimen de afiliación Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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