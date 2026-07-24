¿Pasa por Copacabana o Las Palmas? Lleve efectivo, suspenden pago electrónico en peajes desde 1 de agosto

El pago electrónico en los peajes de Copacabana (vía Medellín–Bogotá) y Las Palmas (vía El Retiro) será suspendido de manera temporal a partir del 1 de agosto de 2026, como parte del proceso de cambio de administración del corredor vial que durante más de dos décadas estuvo a cargo de la concesión Devimed.
La medida aplicará para todas las empresas habilitadas para prestar el servicio de recaudo electrónico, entre ellas Flypass, y responde a la transición operativa y tecnológica derivada de la reversión del contrato al Instituto Nacional de Vías (Invías), que asumirá la administración de estas estaciones de peaje. Hasta el 31 de julio el servicio funcionará con normalidad.
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