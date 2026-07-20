Instalación del Congreso: este es el horario, la agenda y los candidatos a las presidencias de Senado y Cámara

El nuevo Congreso para el período 2026-2030 se instala este lunes, 20 de julio, coincidiendo con la celebración de 216 años del Grito de Independencia. Esta jornada, que empieza a encaminar la transición del gobierno de Gustavo Petro al de Abelardo de la Espriella, está marcada por las disputas para las presidencias de la Cámara de Representantes y el Senado.
Se espera que la jornada inicie a las 3:00 p. m. en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, pues a esta hora están citados los legisladores que fueron elegidos en los comicios del pasado 8 de marzo. Dentro del orden del día está el respectivo llamado a lista de senadores y representantes electos, intervención de la banda sinfónica, el nombramiento de las comisiones protocolarias y la interpretación del Himno Nacional de Colombia.
Una vez se cumplan estos puntos del orden del día, comienzan los discursos. El primero en hablar será el presidente saliente del Senado, Lidio García. Luego el saliente presidente de la República, Gustavo Petro, hará la respectiva instalación del período de sesiones ordinarias del nuevo Congreso.
Finalizado el discurso y la instalación de sesiones por parte del mandatario saliente, podrán intervenir en un tiempo similar los partidos y movimientos políticos declarados en oposición a Petro. Cabe resaltar que, tras la sesión de este 20 julio de 2026, esas cargas se invierten, ya que la actual oposición con partidos como Cambio Radical, Centro Democrático y Salvación Nacional pasará a ser de la bancada del oficialismo con la entrada de la administración de De la Espriella, mientras que el Pacto Histórico, actual partido oficialista, pasará a ser opositor.
Pasadas las intervenciones, habrá la toma de juramentos y la posesión de los nuevos congresistas y se dará inicio a la elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara para el primer año legislativo (2026-2027).