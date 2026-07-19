A “voto limpio”, pero con ventaja para Deluque: hoy se define presidente de Senado

Con “voto finish”, pero con un claro favorito, así se definirá esta tarde la presidencia del Senado. La elección se definirá en el recinto luego de que el Centro Democrático decidiera mantener la candidatura de Honorio Henríquez.
Pese a que no hubo acuerdo entre esa colectividad y el resto de partidos de la coalición de gobierno, las cuentas siguen favoreciendo ampliamente a Alfredo Deluque (Partido de La U), quien reconoció que se irían “a voto limpio”, pero tendría asegurados 51 de los 52 votos necesarios para quedarse con esa dignidad.
En contexto: Deluque estaría a un voto de ser el presidente del Senado, ¿a quién tiene que convencer?
La jornada de instalación del Congreso de hoy estará precedida por un intenso domingo que, lejos de un día de descanso, fue para los partidos políticos un momento de reunión. El expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, tuvo un encuentro con la bancada del Centro Democrático en Bogotá; al termino de este confirmó que la colectividad no retiraría la candidatura de Henríquez para respaldar a Deluque, como se intentó negociar durante los últimos días.
“Mi familia y yo hemos sufrido la persecución política y la difamación difícil de reparar. Esta democracia necesita eliminar la persecución política del adversario y comprometerse con el respeto por la ley”, afirmó Uribe al término de la reunión y tras un sábado que se caracterizó por mensajes cruzados con Deluque.