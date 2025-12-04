“Inteligencia estatal debe responder”: Idárraga sobre ataque a directora del Dapre, ¿fuego amigo?

Pocos funcionarios de la Casa de Nariño han sobrevivido a estos más de tres años y medios de mandato del gobierno Petro. Uno de ellos es Andrés Idárraga, secretario de Transparencia —lo que se conocía en otros gobiernos como ‘zar anticorrupción’— y ahora ministro de Justicia (e).
En las últimas horas, el funcionario se solidarizó con Angie Rodríguez, directora del Dapre, quien denunció un ataque a la casa de sus padres hace 15 días por encapuchados que “destrozaron” la vivienda por dentro, pero no se llevaron nada de valor, sino solo documentos. Tras ese hecho, se creía que Rodríguez saldría de Palacio, pero este jueves se conoció que ya no (ver: ‘Angie Rodríguez ya no...’).
Aun así, Idárraga y Rodríguez han difundido la teoría de que el ataque sería producto de gente al interior del propio gobierno y específicamente de las centrales de inteligencia. En esta entrevista con EL COLOMBIANO, el ministro amplía esa tesis.