“40 mil hectáreas en Córdoba están bajo el agua”: director UNGRD sobre magnitud de lluvias

En dos días llovió todo lo que debía llover en un mes. Febrero se consideraba como un mes “seco”, pero cientos de miles de personas tienen el agua hasta el cuello, literalmente. Las imágenes, aunque impactantes, no lo dicen todo porque el dolor por tener que abandonar su casa, perder sus pertenencias y, sobre todo, a seres queridos, no se puede resumir en palabras ni fotos. Según datos de la UNGRD, con corte a este 11 de febrero, la crisis invernal ha dejado más de 17 departamentos afectados, 134 eventos reportados, 101 municipios impactados (sobre todo de Córdoba y Sucre) y el lamentable saldo de 68.000 familias damnificadas, 18 muertos y 10 heridos. En solo Córdoba, uno de los departamentos que más ha sufrido, hay más de 150.000 hectáreas afectadas de las cuales 40.000 están bajo el agua.

EL COLOMBIANO habló con Carlos Carrillo, director de la UNGRD, para entender la magnitud de la crisis y sobre todo saber qué están haciendo las autoridades nacionales y locales para atender a la población que exige ayudas urgentes.

¿Era previsible lo que está pasando en Córdoba? “No, lo que sucedió fue completamente atípico. Estamos en temporada seca. Se entiende que enero y febrero son los meses más secos del año. Si bien el IDEAM registró unos comportamientos atípicos y una baja temperatura en el Pacífico, y aparecieron unas lluvias inusuales para los meses del año, era imposible prever una magnitud de precipitación como la que se dio. Entre el 1 y 2 de febrero cayó prácticamente toda el agua del mes. En la represa de Urrá, que es desde donde viene el agua que genera la inundación, hubo una precipitación que se calcula en el 1.600 % por encima de lo usual. Entonces, es un fenómeno extraordinario, sobreviniente, y hay algo que es importante decir: en la medida en que avance cada vez más la variabilidad climática, los territorios se hacen cada vez más vulnerables, porque están sometidos una y otra vez a hechos extremos, bien sea de sequía o de lluvias”. Lea más: ¿En busca de culpables por inundaciones? Mientras Petro arremete contra hidroeléctricas, congresistas y magistrados, le recuerdan escándalos de la UNGRD ¿Qué están haciendo para enfrentar algo que no se podía prever? “Justamente, el sistema nacional de gestión del riesgo existe para afrontar emergencias y hechos sobrevinientes y eventos calamitosos como este. El Estado tiene la capacidad de respuesta en distintos entes territoriales y en distintas entidades. Tiene capacidad de respuesta en lo local, en lo departamental, en lo nacional, con nuestras fuerzas militares, los organismos de socorro, Cruz Roja, Defensa Civil, bomberos y, por supuesto, con entes como la brigada de atención de desastres del Ejército Nacional o y la Policía Nacional. La respuesta se ha dado de manera inmediata. Hubo alertas, hubo evacuaciones y afortunadamente no tenemos un alto número de pérdida de vidas humanas. Hoy tenemos más de 150.000 hectáreas afectadas solo en Córdoba, de las cuales 40.000 están bajo el agua. Eso es una situación muy grave. Esto ha dejado unas pérdidas materiales enormes que todavía no tenemos cuantificadas del todo, porque hasta que no baje el agua no podremos tener certeza de cuántas viviendas han sido destruidas. La respuesta se está dando con la asistencia humanitaria de emergencia, con alojamientos temporales, con búsqueda y rescate y con la instalación de puentes semipermanentes, como los que vamos a instalar en Antioquia, que hemos destinado a petición del gobernador (Andrés Julián Rendón). Aprovecho para reconocer el trabajo que ha hecho el gobernador y el que han hecho los alcaldes. Ante la solicitud del señor gobernador Rendón hemos destinado dos puentes semipermanentes que serán instalados en los próximos días en Necoclí”.

¿Cuáles son los canales de ayuda oficiales? “Los canales oficiales de ayuda y coordinación son:Las alcaldías y gobernaciones, a través de sus Consejos Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo.Los Puestos de Mando Unificado (PMU) instalados en los territorios afectados.La información consolidada y divulgada por la UNGRD y las entidades del SNGRD a través de sus canales institucionales.La UNGRD NO gestiona donaciones de particulares, las donaciones las está canalizando la cruz roja, que hace parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. La ciudadanía debe acudir únicamente a estos canales oficiales para reportar afectaciones, solicitar apoyo o verificar información, evitando la desinformación”. Conozca: ¿Seguirá lloviendo? Ideam confirma tercer frente frío: estos pasará en los departamentos con alertas por inundaciones ¿Qué papel juega en esta crisis la corrupción estatal y departamental? Hay varios candidatos salpicados en el escándalo de corrupción en la UNGRD, que son de Córdoba, y están haciendo campaña tranquilamente... “Sí, son unos descarados. Yo quisiera pedirle a la Corte Suprema de Justicia celeridad. Parece sorprendente, incluso pareciera que la razón por la que quieren reelegirse es para mantener su fuero, mientras que los demás involucrados en este escándalo sin fuero, como es el caso de Olmedo (López), de los ministros o de la señora Sandra Ortiz, los que ya no tienen fuero, están en la cárcel; mientras que los que tienen fuero hoy están tratando de reelegirse para seguir teniéndolo. Además, hacen unas campañas extravagantes, con evidentes recursos puestos en esa campaña, lo hemos visto en La Guajira y Córdoba. Es algo vergonzoso, es algo que merece el reproche y el rechazo de los colombianos, pero efectivamente no me voy a meter en el tema electoral. Si usted me pregunta qué tanto impacto tuvo el robo de los recursos, le recuerdo que una vez asumí el cargo logré tomar decisiones que fueron acertadas, como por ejemplo detener los giros irregulares que había dejado Olmedo López, y estamos hablando de $640.000 millones de pesos en giros irregulares de esa administración.

Nosotros también, a través del desarrollo de este proceso de preacuerdo y de acuerdos de verdad que tiene Olmedo López, más allá de que yo pueda considerar que son incompletos, esos acuerdos con los actores que no están presos implicaron la recuperación de más de $10 mil millones de pesos. La tasación que se hace del robo de los carrotanques es de $14 mil millones de pesos, y nosotros hemos recuperado diez mil. La gravedad de afectación no viene por un tema de dinero, lo más grave es el tema reputacional. La magnitud del escándalo y la manera en que la opinión pública ha abordado este escándalo genera que el funcionamiento de la entidad sea diez veces más difícil, y eso implica tener que trabajar diez veces más para poder responderles a los colombianos”. Lea también: Gobernadores proponen usar regalías no ejecutadas para atender emergencia invernal ¿Cómo están trabajando con los alcaldes de Córdoba? Porque los vimos sentados sin poder entrar al Consejo de Ministros... “Muy bien. Del gobernador para abajo estamos trabajando con todos los alcaldes. No me voy a cansar de agradecerles y de reconocer el trabajo que han hecho en cada uno de sus municipios. Son ellos las autoridades elegidas y, por lo tanto, los que están ahí cuando se da la emergencia; son ellos los que dan las órdenes de evacuación porque son la autoridad. Lo hicieron a tiempo, atendieron sus consejos municipales de riesgo, se organizaron con su consejo departamental de gestión del riesgo y también lo hicieron con la UNGRD que es la que coordina a todos los demás actores. Esto ha sido un trabajo muy importante, con pocos recursos, pero con mucha decisión y con muchas ganas de salir adelante. Estos alcaldes han venido haciendo un gran trabajo. El presidente no los pudo recibir, pero los atendí yo. Tuve que retirarme en la reunión porque el presidente llegó, pero no estaba solo, estaba con todo mi equipo directivo. Ellos han tenido el apoyo de nuestros técnicos y también con nuestros ingenieros que están desplegados”. Puede leer: Alcaldes de municipios inundados de Córdoba se quedaron esperando, en el suelo, que Petro los escuchara Para finalizar, le pregunto por un caso específico porque hablamos con damnificados del barrio Vallejo de Montería y el presidente de la junta de acción comunal nos dijo que el Gobierno no les ha entregado ayudas, ¿qué responde? “El alcalde de Montería sí estuvo en el consejo de ministros, hemos estado hablando con él y trabajando con él. No tengo en este momento el consolidado de las ayudas, porque en ese barrio de Montería ya se deben haber entregado, pero si Montería necesita más asistencia humanitaria de emergencia, la desplegaremos inmediatamente.

Quiero aprovechar este micrófono para aclarar algo: muchas veces se dice que se están entregando ayudas como publicidad política. Una foto que estaba dando vueltas no tiene nada que ver con nuestra operación. Nosotros entregamos unas cajas cerradas que vienen marcadas para las personas que están beneficiadas y diligenciados sus datos en el RUD, en el registro único de damnificados. El gobierno local tiene que censar a la familia para que podamos darle ayuda, justamente para que de ninguna manera se vayan a presentar situaciones como la que ha estado rodando en redes sociales y se de una instrumentalización política. En Montería hemos traído más de 160 toneladas de ayuda, tenemos un centro de acopio temporal en el centro de convenciones y podríamos despachar la ayuda al barrio Vallejo inmediatamente, si así nos lo solicita la Alcaldía de Montería”.

