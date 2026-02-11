Gobierno reabre embajada en Rumania, ¿cuánto se ha gastado Petro en su despliegue diplomático?

El Gobierno de Gustavo Petro confirmó la apertura de una nueva embajada colombiana, esto en medio de la emergencia económica que el mandatario busca decretar nuevamente para atender el déficit fiscal y en un contexto donde se requieren recursos para solucionar los estragos que han dejado las lluvias en varios departamentos del país. El anuncio lo hizo la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, quien estuvo acompañada en Bucarest por su homóloga rumana, Oana-Silvia Țoiu. “La nueva misión diplomática fortalecerá el diálogo político, la cooperación económica y cultural, y brindará atención directa a los colombianos en esta región de Europa”, detalló la ministra colombiana. Lea también: Crisis climática reabre pulso entre Petro y la Corte Constitucional, ¿se puede reactivar la emergencia económica? Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, este sería un paso estratégico para proteger a niños, niñas y adolescentes en territorios afectados por el conflicto armado, pues entre las dos naciones se estableció una cooperación orientada a ese tipo de problemáticas.

Esta embajada se une a las otras ocho que se han inaugurado en este período entre las que están las de Etiopía, Senegal y Angola en África; Guyana y Barbados en América; Nueva Zelanda en Oceanía; República Checa en Europa y Arabia Saudita en Medio Oriente. A estas se les suma la reactivación de la Embajada de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el intento por abrir una sede diplomática en Palestina, algo que no ha sido posible por inconvenientes para ingresar al territorio.

¿Cuánto se ha gastado el gobierno Petro en misiones diplomáticas?

Una de las polémicas que ha enfrentado el gobierno Petro ha sido los señalamientos del mandatario aludiendo a que las arcas del Estado no tienen recursos suficientes. Este argumento ha llevado a su Gobierno a presentar varias reformas tributarias ante el Congreso con el fin de buscar un mayor recaudo y las cuales no han sido aprobadas por el Legislativo. Como respuesta a esas negativas, el jefe de Estado ha buscado imponer un decreto de emergencia económica el cual fue suspendido por la Corte Constitucional ante la ausencia de eventos “imprevisibles o extraordinarios y subrayando que las causas de esta medida obedecían a “problemas de carácter estructural o previsibles que no justifican el uso de facultades excepcionales”.

Esta acción del alto tribunal va sujeta a varios cuestionamientos que ha hecho principalmente la oposición al presidente Petro respecto a la ejecución de recursos y a su negativa de buscar una reducción en los gastos del Estado para así tener mayores recursos disponibles. Dentro de esta reducción en burocracia, uno de los campos que ha estado en la mira ha sido el despliegue diplomático de este Gobierno, pues a noviembre de 2025, según un informe revelado por El Tiempo, la apertura de 10 embajadas y tres consulados en diferentes regiones habrían demandado una inversión superior a los 19.513 millones de pesos. Adicional, para la apertura de las embajadas en este Gobierno se estimó la creación de 125 cargos administrativos, los cuales, según cifras oficiales, demandan costos anuales de 51.374 millones de pesos. Además de estos números, para tener en cuenta lo que le cuesta a Colombia abrir una nueva embajada, la senadora María Fernanda Cabal hizo mostró en su momento lo que había costado el funcionamiento de la Embajada de Colombia ante la FAO, la cual ocupó el ahora ministro del Interior, Armando Benedetti. Según documentos mostrados por la congresista, ese despliegue diplomático le costó al país más de 1.200 millones de pesos, de los cuales Benedetti recibió 518 millones de pesos por sus servicios mientras estuvo abierta. El despliegue diplomático de Petro también se ha visto enmarcado por la polémica sede diplomática en Riad, Arabia Saudita, de la cual el mandatario alardeó en sus redes sociales ya que cuenta con varios lujos. Ese recinto, sólo en gastos de funcionamiento, conlleva unos 776.774 dólares al año, unos 2.800 millones de pesos aproximadamente.