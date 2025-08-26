¿Qué sigue en el caso contra la campaña Petro Presidente tras superar topes por más de $3.500 millones?

En octubre de 2024, el CNE abrió formalmente una investigación contra la campaña Petro Presidente por presunta violación de topes y financiación con recursos prohibidos. El monto señalado asciende a más de 5.300 millones de pesos, cifra que incluye aportes no reportados y gastos omitidos.
Para abril de 2025, la Corte Constitucional ordenó suspender provisionalmente el proceso contra el presidente, argumentando la protección de su fuero. No obstante, la medida no cobijó a otros implicados, como el exgerente de campaña Ricardo Roa y otros directivos de Colombia Humana y la Unión Patriótica.
Pero recientemente, dos magistrados del CNE radicaron una ponencia que propone sanciones formales a los miembros del equipo directivo de la campaña.