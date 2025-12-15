x

Investigan a magistrado auxiliar de la Corte por presuntas presiones a Sneyder Pinilla en caso UNGRD

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial formuló cargos contra un magistrado auxiliar de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por presuntas presiones a Sneyder Pinilla durante diligencias relacionadas con la investigación por corrupción en la UNGRD.

  Sneyder Pinilla, ex subdirector de la UNGRD. Foto: Colprensa
    Sneyder Pinilla, ex subdirector de la UNGRD. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
15 de diciembre de 2025
bookmark

El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) escaló a un nuevo nivel al alcanzar directamente a la Rama Judicial. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial adoptó una decisión que compromete a un funcionario de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que existen elementos para investigarlo por presuntas presiones indebidas a un testigo clave del proceso.

La determinación recae sobre Alex Movilla Andrade, magistrado auxiliar del despacho del magistrado Francisco Farfán. Según la decisión disciplinaria, su actuación durante diligencias de recepción de testimonio habría vulnerado garantías fundamentales de Sneyder Pinilla, uno de los principales testigos en el caso UNGRD, quien en ese momento adelantaba conversaciones con la Fiscalía para un eventual preacuerdo.

Le recomendamos leer: Así lideraron los exministros de Petro, Bonilla y Velasco, la compra del Congreso con la plata de Ungrd, según la Fiscalía

Los hechos se remontan a diligencias realizadas los días 9 y 20 de agosto de 2024. En esas audiencias, Pinilla manifestó su intención de abstenerse de declarar, invocando su derecho a guardar silencio mientras avanzaba en un proceso de negociación judicial. Sin embargo, la Comisión concluyó que el magistrado auxiliar habría ejercido presiones para forzarlo a rendir testimonio.

De acuerdo con el análisis del despacho del magistrado Julio Andrés Sampedro, las advertencias hechas por Movilla, entre ellas la posibilidad de compulsar copias por falso testimonio en caso de no declarar, constituyeron una afectación al derecho a la no autoincriminación. La Comisión sostuvo que dichas manifestaciones limitaron de manera indebida la facultad del testigo de abstenerse de responder.

En su decisión, el órgano disciplinario examinó los registros audiovisuales de las audiencias y detalló una serie de intervenciones del magistrado auxiliar que, a su juicio, configuraron un escenario de presión. Entre los aspectos destacados se encuentran reproches al testigo por haber hecho señalamientos públicos previos y cuestionamientos a su decisión de guardar silencio durante la diligencia judicial.

Lea también: Fiscalía pidió casa por cárcel para los exministros Velasco y Bonilla por corrupción en la Ungrd, ¿qué sigue?

Para la Comisión, el contexto de esas afirmaciones derivó en una restricción efectiva de los derechos procesales de Pinilla, quien, según el fallo, fue instado a responder bajo la premisa de un supuesto deber de declarar, sin que se reconociera plenamente la validez de su decisión de no hacerlo en ese momento.

Con base en estos elementos, se formularon cargos disciplinarios contra Movilla Andrade por presuntas faltas cometidas a título de culpa grave. El proceso busca establecer si su conducta configuró constreñimiento o presión indebida contra el testigo.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es la UNGRD y cómo se vincula con el caso de corrupción?
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es responsable de la prevención y atención en desastres en Colombia. En este caso, se investiga a varios funcionarios por corrupción relacionada con la entidad.
¿Qué cargos enfrenta el magistrado Movilla en este caso?
El magistrado enfrenta cargos disciplinarios por presionar indebidamente a un testigo clave, afectando sus derechos fundamentales, como la no autoincriminación.
¿Cuál es el proceso para investigar a un magistrado de la Corte Suprema?
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial tiene la autoridad para investigar y sancionar a los magistrados en casos de conductas inapropiadas o ilegales durante sus funciones.
