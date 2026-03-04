Corte Suprema todavía no define si envía a prisión a seis congresistas en caso UNGRD

Tras más de tres horas de discusión, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no logró llegar a un acuerdo sobre si debe enviar a juicio a cinco congresistas y a un excongresista señalados de participar en la trama de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La ponencia presentada por el magistrado Misael Rodríguez continúa sin avanzar debido a desacuerdos entre los magistrados.
Con la sesión de este miércoles ya son tres los encuentros en los que el alto tribunal no logra ponerse de acuerdo para adoptar una decisión de fondo sobre la situación de los congresistas señalados en el caso.
El fallo de la ponencia es importante porque podría derivar en el envío a prisión de los legisladores Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur y Karen Manrique, además del excongresista Juan Diego Muñoz.