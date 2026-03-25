Defensoría acompañará denuncias por acoso en casos de Caracol y RTVC: “Las mujeres no denuncian cuando quieren, sino cuando pueden”

En medio de la ola de denuncias por presunto acoso sexual que ha sacudido a medios de comunicación, instituciones públicas y otros espacios de poder en Colombia, la defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó este miércoles un pronunciamiento contundente: “El acoso sexual no es un hecho aislado; es una violencia estructural”.
La declaración llega en un momento de fuerte conmoción en el país, luego de que en los últimos días se conocieran denuncias que involucran a figuras de alta visibilidad en medios de comunicación y del avance de actuaciones institucionales en casos relacionados con Caracol Televisión y RTVC.
Marín aseguró que los hechos que han salido a la luz no deben leerse como episodios aislados o excepcionales, sino como parte de una realidad más amplia que atraviesa medios de comunicación, altas cortes, empresas, universidades, espacios comunitarios y escenarios cotidianos como el transporte público o los colegios.