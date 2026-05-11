Un muerto y varios heridos por atentado con motocicleta-bomba en El Tambo, Cauca

Una fuerte explosión sacudió la mañana de este lunes la vereda La Hacienda, en el municipio de El Tambo, Cauca. Según el Ejército Nacional, una operación clandestina de fabricación de artefactos explosivos atribuida al GAO-r Carlos Patiño, estructura vinculada a las disidencias de alias “Iván Mordisco”. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la detonación ocurrió dentro de una vivienda que habría sido acondicionada para almacenar explosivos y adaptar motocicletas bomba que, presuntamente, serían trasladadas hasta el corregimiento de El Plateado, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado en el Cañón del Micay. La explosión dejó un muerto y varios heridos. Además de los daños en la vivienda donde ocurrió la detonación, el estallido afectó otras estructuras cercanas y alcanzó a habitantes del caserío. Entérese: El mayor golpe al tráfico de marihuana en 2026: 4,5 toneladas iban de Valle del Cauca a Medellín “Esta mañana esta vivienda se les explotó y por fuentes de inteligencia y de la misma comunidad podemos evidenciar el daño a varias estructuras de la población, afectación a personas inocentes del caserío e igualmente a miembros de la estructura” afirmó la Tercera División del Ejército Nacional

En este mismo pronunciamiento, el Ejército aseguró que las estructuras armadas “siguen manipulando artefactos explosivos”, según explicó la institución, en el lugar se habrían preparado diferentes elementos cargados con explosivos, entre ellos motocicletas y hasta maletines infantiles, que posteriormente serían utilizados para atacar tanto a la población civil como a la Fuerza Pública en El Plateado. Le puede interesar: Disidencias de ‘Iván Mordisco’ se ensañan con Cali: En cuatro años van 28 atentados que dejaron 11 muertos y 150 heridos “Eso son las diferentes motocicletas, maletines infantiles y demás artefactos que han cargado con explosivos y de manera indiscriminada buscan afectar a la población civil y a la fuerza pública”, afirmó el Ejército.

La información, agregó la institución, proviene tanto de labores de inteligencia militar como de reportes entregados por la comunidad y por personas sometidas recientemente a la justicia. Según esos testimonios, un hombre conocido con el alias de “Tornillo” sería el encargado de activar los explosivos en caso de un avance de las tropas hacia el sector. “Informaciones de inteligencia suministradas por varios sometidos hace algunos días afirman que dentro de esta vivienda habían estos explosivos y que incluso alias Tornillo era el encargado de accionarlo en el momento en que la fuerza pública se acercara al sector”, señaló el Ejército.

Tras la detonación, tropas militares permanecen desplegadas en la zona mientras avanzan las verificaciones sobre lo ocurrido y se mantiene el monitoreo ante posibles amenazas contra la Fuerza Pública o intentos de presión sobre las comunidades del sector. El Ejército también sostuvo que este tipo de acciones constituyen una violación al derecho internacional humanitario, al considerar que las disidencias estarían utilizando “medios y métodos ilícitos de la guerra”, además de incumplir los principios de distinción y precaución en medio del conflicto.