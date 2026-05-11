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Psicóloga contratista de la Alcaldía de Bello fue capturada en red de explotación sexual infantil internacional

La administración bellanita aclaró que la mujer detenida en un operativo internacional hacía parte de la Secretaría de Salud. Dijo que al momento de su vinculación no tenía investigaciones judiciales encima.

  • La contratista al momento de su detención tras el operativo contra la explotación sexual infantil. FOTO: Cortesía
    La contratista al momento de su detención tras el operativo contra la explotación sexual infantil. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 8 horas
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La Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana y la Fiscalía anunciaron el desmantelamiento de una red transnacional dedicada a la explotación sexual comercial de menores de edad por medio de la producción y comercialización de videos donde quedaban grabados los abusos contra los niños. En el operativo, denominado “Operación Alpha MASI”, cayeron 11 presuntos criminales: tres en Estados Unidos, siete en Medellín —entre ellas un ciudadano mexicano— y uno más en Cartagena.

Una de las revelaciones que dejó la operación fue que entre los detenidos estaba una mujer que, según trascendió, es una contratista de la Alcaldía de Bello. Eso sí, hasta ahora no se ha sabido que papel tenía la funcionaria dentro del grupo de detenidos.

El vínculo con la administración bellanita fue confirmado posteriormente por la Alcaldía de Bello, la cual indicó que la mujer detenida se desempeñaba como psicóloga contratista de la Secretaría de Salud.

A través de un comunicado oficial, la administración rechazó las conductas investigadas y señaló que, al momento de la contratación, la mujer cumplía con todos los requisitos legales exigidos, incluidos los certificados de antecedentes penales, fiscales y disciplinarios.

Además, la Alcaldía comentó que tampoco existía reporte alguno por parte de organismos de control o de la Policía Nacional en contra de la hoy detenida.

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La administración municipal indicó además que durante la ejecución del contrato que tenía la mujer con la entidad no se registraron alertas o reportes relacionados con conductas que afectaran a la población beneficiaria. Sin embargo, informó que actualmente adelanta las acciones jurídicas correspondientes para cancelar el contrato de prestación de servicios suscrito con la implicada.

Volviendo al operativo, entre los capturados en Medellín figuran personas cercanas al entorno familiar de las víctimas, como madres, tías, primas y amigas de los menores afectados. De acuerdo con la investigación que duró cuatro meses, la estructura criminal operaba mediante plataformas digitales, canales cifrados y transmisiones en vivo para comercializar material de abuso sexual infantil con consumidores extranjeros.

Los siete capturados en Medellín, entre ellos la hoy exfuncionaria bellanita, fueron enviados a centro carcelario y deberán responder por delitos como pornografía infantil agravada, explotación sexual comercial, proxenetismo agravado, acceso carnal violento y utilización de menores de edad para la comisión de delitos.

Cabe recordar que la operación fue adelantada de manera conjunta entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia y agencias internacionales como Homeland Security Investigations (HSI) y la Unidad Investigativa contra el Crimen Transnacional (Tciu), con apoyo de agentes federales desplegados en distintas ciudades de Estados Unidos como Massachussets, Florida y Ohio; y en Colombia.

Las investigaciones permitieron establecer que las víctimas, menores de edad entre los 10 meses y los 13 años, eran sometidas a actos de extrema violencia y crueldad para satisfacer las exigencias de quienes pagaban por este tipo de contenidos ilícitos. Las autoridades confirmaron que los niños rescatados fueron puestos bajo protección institucional para el restablecimiento de sus derechos.

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Las autoridades señalaron que los pagos realizados por consumidores extranjeros alcanzarían los 63.000, equivalentes a aproximadamente $227 millones de pesos.

Con este operativo, las autoridades señalaron que ya son 31 extranjeros capturados desde 2024 por delitos relacionados con abuso sexual, explotación sexual y pornografía infantil en Medellín y Colombia. Asimismo, indicaron que nueve personas ya han sido condenadas, siete de ellas por cortes federales de Estados Unidos y dos en territorio colombiano.

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