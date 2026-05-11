Psicóloga contratista de la Alcaldía de Bello fue capturada en red de explotación sexual infantil internacional

La Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana y la Fiscalía anunciaron el desmantelamiento de una red transnacional dedicada a la explotación sexual comercial de menores de edad por medio de la producción y comercialización de videos donde quedaban grabados los abusos contra los niños. En el operativo, denominado “Operación Alpha MASI”, cayeron 11 presuntos criminales: tres en Estados Unidos, siete en Medellín —entre ellas un ciudadano mexicano— y uno más en Cartagena.

Una de las revelaciones que dejó la operación fue que entre los detenidos estaba una mujer que, según trascendió, es una contratista de la Alcaldía de Bello. Eso sí, hasta ahora no se ha sabido que papel tenía la funcionaria dentro del grupo de detenidos.



El vínculo con la administración bellanita fue confirmado posteriormente por la Alcaldía de Bello, la cual indicó que la mujer detenida se desempeñaba como psicóloga contratista de la Secretaría de Salud.



A través de un comunicado oficial, la administración rechazó las conductas investigadas y señaló que, al momento de la contratación, la mujer cumplía con todos los requisitos legales exigidos, incluidos los certificados de antecedentes penales, fiscales y disciplinarios.

Además, la Alcaldía comentó que tampoco existía reporte alguno por parte de organismos de control o de la Policía Nacional en contra de la hoy detenida.

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La administración municipal indicó además que durante la ejecución del contrato que tenía la mujer con la entidad no se registraron alertas o reportes relacionados con conductas que afectaran a la población beneficiaria. Sin embargo, informó que actualmente adelanta las acciones jurídicas correspondientes para cancelar el contrato de prestación de servicios suscrito con la implicada.

Volviendo al operativo, entre los capturados en Medellín figuran personas cercanas al entorno familiar de las víctimas, como madres, tías, primas y amigas de los menores afectados. De acuerdo con la investigación que duró cuatro meses, la estructura criminal operaba mediante plataformas digitales, canales cifrados y transmisiones en vivo para comercializar material de abuso sexual infantil con consumidores extranjeros.



Los siete capturados en Medellín, entre ellos la hoy exfuncionaria bellanita, fueron enviados a centro carcelario y deberán responder por delitos como pornografía infantil agravada, explotación sexual comercial, proxenetismo agravado, acceso carnal violento y utilización de menores de edad para la comisión de delitos.