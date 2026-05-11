Psicóloga contratista de la Alcaldía de Bello fue capturada en red de explotación sexual infantil internacional

La Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana y la Fiscalía anunciaron el desmantelamiento de una red transnacional dedicada a la explotación sexual comercial de menores de edad por medio de la producción y comercialización de videos donde quedaban grabados los abusos contra los niños. En el operativo, denominado “Operación Alpha MASI”, cayeron 11 presuntos criminales: tres en Estados Unidos, siete en Medellín —entre ellas un ciudadano mexicano— y uno más en Cartagena.
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