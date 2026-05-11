Ni la guerra ni el clima, el 88% del alza de la inflación en Colombia es por el salario mínimo y el consumo

La economía colombiana atraviesa un momento de tensión que se siente directamente en el bolsillo por el alza de precios en lo corrido del 2026.
Según el más reciente informe de Corficolombiana, llamado Tasas al alza: la novela continúa, la inflación mensual de abril registró una variación del 0,78%, convirtiéndose en la tercera más alta para este mes en los últimos 15 años.
Con este dato, la inflación anual se aceleró hasta el 5,68%, su nivel más alto desde septiembre de 2024.
Pese a las narrativas que apuntan a choques externos como el conflicto entre Estados Unidos e Irán, los datos técnicos de Corficolombiana revelan que el problema es, en su gran mayoría, de origen doméstico o colombiano.
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