“Hay una estrategia para influir” en la institución: rector de la U. Nacional tras violencia y amenazas

El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, emitió un pronunciamiento tras los hechos recientes de violencia que se han presentado en la institución. Entre ellos, el vandalismo contra el carro de Rafael Malagón Oviedo, decano de la Facultad de Odontología, y la agresión al líder estudiantil Kevin Arrigui, quien recibió varias puñaladas luego de supuestamente haber quitado unas pancartas del sindicato Sintraunal.
Con ese último arranca Peña su columna en El Espectador. De hecho, invita a reflexionar sobre“la relación entre una serie de hechos que, a primera vista, podrían parecer inconexos” entre los que menciona, de primero,“el intento de asesinato del representante estudiantil Kevin Arrigui”.
Le puede interesar: U. Nacional: Amenazas pondrían en riesgo elección de decanos; “no cedan ante el miedo”, dice el rector