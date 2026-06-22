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Disturbios en Bogotá tras la segunda vuelta presidencial dejaron ataques, bloqueos y 183.000 usuarios afectados

Ataques a estaciones de Policía, intentos de saqueo, quema de llantas y bloqueos en el sistema TransMilenio marcaron una noche de tensión que obligó a la intervención de la Fuerza Pública en varias localidades de la capital.

  • Las protestas tras conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial provocaron disturbios en varias localidades de Bogotá y afectaron la movilidad de más de 183.000 usuarios de TransMilenio. FOTO: @DonIzquierdo_ vía X.
    Las protestas tras conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial provocaron disturbios en varias localidades de Bogotá y afectaron la movilidad de más de 183.000 usuarios de TransMilenio. FOTO: @DonIzquierdo_ vía X.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La noche de la segunda vuelta presidencial estuvo marcada por disturbios y problemas de orden público en diferentes puntos de Bogotá, especialmente en las localidades de Usme y Kennedy, donde las autoridades reportaron ataques contra estaciones de Policía, bloqueos viales y afectaciones a la movilidad.

Uno de los hechos que más preocupación generó fue la agresión contra un integrante del equipo de diálogo del distrito, situación que llevó a las autoridades a solicitar el apoyo de la Fuerza Pública para contener los desmanes y garantizar la seguridad en las zonas afectadas.

En el sector de La Marichuela, en Usme, un grupo de encapuchados, entre quienes se encontraban varios menores de edad, intentó atacar la estación de Policía de Monteblanco y saquear algunos establecimientos comerciales. La intervención de unidades antidisturbios permitió recuperar el control de la situación hacia las 11:29 de la noche, aunque durante varias horas persistieron bloqueos y presencia de manifestantes en el sector.

Los incidentes también se extendieron a Kennedy. En inmediaciones del Portal Américas, sobre la avenida Ciudad de Cali con avenida Villavicencio, se registró la quema de llantas y de una motocicleta. La Fuerza Pública intervino para despejar las vías y restablecer el tránsito en la zona.

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Paralelamente, simpatizantes del candidato Iván Cepeda se congregaron en Corferias, donde avanzaban los escrutinios electorales. Posteriormente, la movilización se desplazó hacia la Universidad Nacional y continuó hasta la Plaza de Bolívar, donde se reportaron algunas afectaciones antes de que los asistentes se dispersaran de manera gradual.

Las protestas también impactaron de forma significativa la operación de TransMilenio. Desde las 4:57 de la tarde comenzaron los cierres de estaciones por concentraciones de manifestantes cerca del Museo Nacional. Con el paso de las horas, las afectaciones aumentaron hasta alcanzar el cierre de 22 estaciones y la suspensión de operaciones en los portales 20 de Julio y Américas. Según el balance oficial, cerca de 183.000 usuarios resultaron afectados por las interrupciones del servicio.

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Como medida preventiva, la Universidad Nacional autorizó el trabajo no presencial este lunes 22 de junio para el personal de la Ciudad Universitaria, el edificio Uriel Gutiérrez y la Unidad Camilo Torres.

Pese a los hechos registrados, cerca de la medianoche el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, entregó un balance positivo desde el Puesto de Mando Unificado Distrital y destacó el trabajo coordinado de las entidades distritales para atender las emergencias y recuperar la normalidad en la ciudad.

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