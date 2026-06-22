Disturbios en Bogotá tras la segunda vuelta presidencial dejaron ataques, bloqueos y 183.000 usuarios afectados

La noche de la segunda vuelta presidencial estuvo marcada por disturbios y problemas de orden público en diferentes puntos de Bogotá, especialmente en las localidades de Usme y Kennedy, donde las autoridades reportaron ataques contra estaciones de Policía, bloqueos viales y afectaciones a la movilidad.
Uno de los hechos que más preocupación generó fue la agresión contra un integrante del equipo de diálogo del distrito, situación que llevó a las autoridades a solicitar el apoyo de la Fuerza Pública para contener los desmanes y garantizar la seguridad en las zonas afectadas.