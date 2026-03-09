Hallan siete cuerpos de víctimas del conflicto armado en un cementerio de Caldas

En el silencio del cementerio del corregimiento de Florencia, en el municipio de Samaná, nueve días de trabajo forense permitieron abrir una nueva puerta a la verdad sobre desapariciones ocurridas en medio del conflicto armado. Allí, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó los restos de siete personas que habrían sido enterradas entre 1998 y 2006.
La intervención hizo parte de la segunda fase de trabajo en este camposanto, identificado como un sitio de interés para la búsqueda de víctimas del conflicto armado en el oriente de Caldas. El equipo forense excavó en tres sepulturas individuales, dos fosas colectivas y una bóveda donde había indicios de posibles inhumaciones.
Detrás de cada excavación hubo un proceso de investigación previo que cruzó archivos históricos, artículos de prensa de la época y entrevistas con habitantes del corregimiento. Esa reconstrucción permitió orientar con mayor precisión los puntos donde podrían encontrarse restos humanos.
Lea también: Una imagen en redes permitió hallar al joven de la comunidad Lgbtiq+ desaparecido en Medellín hace 18 años
El coordinador del equipo de la UBPD en Caldas, Andrés Felipe Marín, explicó que el trabajo en campo partió de esa base documental y testimonial. “Como resultado de los nueve días de trabajo, se recuperaron siete cuerpos de interés para los procesos de búsqueda y se tomaron muestras genéticas a una decena de cráneos, los cuales ya se encuentran salvaguardados en acciones preventivas previamente realizadas”, señaló.