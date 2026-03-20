Iván Duque arremete contra Iván Cepeda y le pide que “deje la cobardía” y participe en debates

El expresidente Iván Duque Márquez lanzó una ofensiva contra el senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro, a quien acusó de evadir el debate público en el actual escenario electoral de cara a 2026. Para el exmandatario, quien aspire a la presidencia debe exponer sus propuestas ante la ciudadanía. “Señor Cepeda, que deje la cobardía, el que quiera ser presidente de Colombia tiene que ir a debate”, sentenció el exjefe de Estado. Lea también: Consejo de Estado rechazó tutela de Cepeda contra Duque por presunta participación en política El señalamiento lo hizo en medio de la presentación de su nuevo libro Rescatando a Colombia, allí calificó como una “vergüenza” que un aspirante pretenda liderar el país permaneciendo “escondido en el burladero”. También realizó un llamado para que medios, gremios y universidades a convocar al diálogo público a todos los aspirantes.

“Invito a los medios de comunicación y a todos los estamentos de la sociedad a que exijamos el debate de manera pronta”, sostuvo el expresidente antecesor del actual gobierno.

Esas declaraciones generaron la respuesta del actual presidente, Gustavo Petro, quien en lo que parece una defensa de su candidato, Iván Cepeda, cuestionó la autoridad moral del exmandatario para hablar de valor en los debates.

“El señor Iván Duque no fué capaz de ir a un solo debate conmigo en la segunda vuelta presidencial. ¿así se demuestra la cobardía? (sic)”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Ese recado tuvo respuesta del exmandatario Duque reaccionó. “No se equivoque, Gustavo, que usted fue aplastado electoralmente en la primera vuelta luego de muchos debates y se despertó una semana después. La victoria en segunda vuelta fue apabullante, con más de 2.000.000 de votos de diferencia”, replicó el expresidente mostrando videos de los debates a los que asistió con el entonces candidato Gustavo Petro.

¿Es obligatorio que los candidatos vayan a debates en Colombia?

Actualmente no hay una ley que obligue a los candidatos a asistir a los debates, pues en cuanto a normativas sobre estos diálogos sólo existe la Ley 995 de 2005 que indica que se deben realizar hasta tres debates organizados por petición conjunta de los candidatos, sin embargo, no hay sanciones para la no asistencia. Sin embargo, sí hay un antecedente ocurrido en la campaña a la presidencia del año 2022. En ese entonces, previo a la segunda vuelta, el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández programar un debate en el medio público RTVC.