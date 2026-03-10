x

¿Qué tanto le suman los “vices” a De la Espriella y a Cepeda?

El exministro José Manuel Restrepo aterrizó a la campaña de “El Tigre” y la lideresa indígena Aida Quilcué llegó al Pacto Histórico. ¿Qué hay detrás de la jugada política con cada fórmula?

  • Mientras que Abelardo de la Espriella hará llave con José Manuel Restrepo, Iván Cepeda designó como su fórmula vicepresidencial a Aida Quilcué. Fotos: cortesía
Nicolás Rivera Guevara
Nicolás Rivera Guevara

Editor de Actualidad

hace 1 hora
Los dos punteros de las encuestas, Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella, anunciaron con horas de diferencia a sus fórmulas vicepresidenciales. No pasaron ni dos días después de los resultados de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo. Esta semana el tema de conversación es la carrera a la Presidencia, ya no solo por los resultados de las consultas en las que la gran ganadora fue Paloma Valencia, sino porque para el viernes los candidatos que irán a primera vuelta deben tener su fórmula lista.

En Colombia y en todo el mundo, esa elección está mediada la mayoría de las veces por el marketing político. Es decir, la estrategia de tener a una figura que logre ampliar la base de votantes de ese candidato, ya sea porque se ubica en otro lado del espectro ideológico, representa a otros sectores o poblaciones clave, o incluso para pagar favores políticos.

En nuestro país, el vicepresidente suele tener una tarea específica durante el mandato, pero pocas veces lidera o tiene igual o más protagonismo que el jefe de Estado, salvo casos puntuales como el del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien abanderó una agenda ambiciosa en el sector de vivienda e infraestructura. Casi que todos los demás han sido relegados o terminaron peleando con el mandatario de turno.

Por ejemplo, vale la pena recordar que pasados dos años de mandato, Humberto de la Calle renunció como vicepresidente de Ernesto Samper por el escándalo del Proceso 8.000.

Más recientemente, tanto en la izquierda como en la derecha, esa figura ha sido menospreciada. Sucedió con Marta Lucía Ramírez, quien públicamente ha dicho que no tuvo la mejor relación con el expresidente Iván Duque al final del mandato y que hubiese querido hacer más.

Y el ejemplo actual, al otro lado de la balanza, es Francia Márquez, que en su momento encarnó un fenómeno político que le trajo votos a Gustavo Petro —a regañadientes tuvo que aceptarla por tener buena votación en la consulta presidencial—, pero tras casi cuatro años de mandato se han peleado duramente entre ellos y la funcionaria ha protagonizado diversas polémicas.

A pesar de todo lo anterior, en las últimas horas ha generado debate el anuncio de Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella sobre sus fórmulas presidenciales. El primero fue el candidato del Pacto Histórico, quien sorprendió con el nombre de la lideresa indígena y senadora Aida Quilcué. Y el autodenominado “El Tigre” comunicó que su fórmula será el exministro y académico José Manuel Restrepo, lo que también generó debate en el mundo político.

En EL COLOMBIANO analizamos el alcance de ambas figuras para ver qué tanto le suman —o le restan— a los punteros de las encuestas. Hablamos con Restrepo (ver entrevista abajo) y buscamos a Quilcué, pero no respondió las llamadas. Su equipo le dijo a varios medios que “por orientación de autoridades espirituales hoy se hace todo el tema cultural y espiritual desde los saberes ancestrales. A partir de mañana se atenderá todas las solicitudes de los medios”.

El resto de candidatos aún está definiendo a quién tendrá como su segundo. Aún no hay “humo blanco” entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo (ver recuadro) y los otros candidatos, como Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras, lo anunciarán en las próximas horas.

Abelardo va por el centro y la moderación

En la mañana de ayer, Abelardo de la Espriella reveló en un video que José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y Comercio de Iván Duque, será su fórmula vicepresidencial.

La victoria de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia, realizada el pasado 8 de marzo, fue tan contundente que habría acelerado la elección del vicepresidente en la campaña de De La Espriella, según fuentes consultadas por EL COLOMBIANO.

De hecho, la decisión de invitar a Restrepo a las filas del eslogan “Firmes por la Patria” se habría tomado el mismo domingo en la noche.

Según conoció este diario, ya se hablaba del nombre del académico desde días antes, pero el alto respaldo obtenido por la candidata del Centro Democrático —quien superó los 3.2 millones de votos— terminó de concretar la movida.

Fuentes dicen que la idea era buscar un perfil que aportara moderación y que pudiera tender puentes con sectores de centroderecha y de centro.

Restrepo cumple varios requisitos. Se trata de una figura cercana al Centro Democrático y con amplia experiencia en cargos del Estado. Economista de la Universidad del Rosario y, hasta ahora, se desempeñó como rector de la Universidad EIA, el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), la Uniempresarial y su propia alma máter, el Rosario.

Según explicó el candidato presidencial Abelardo de La Espriella en una entrevista con Caracol Radio, la escogencia de Restrepo responde a la necesidad de contar con “un coequipero, un vicepresidente con funciones que tendrá asignadas toda esa labor internacional para que reconstruyamos a Colombia”.

El candidato a la presidencia también explicó que desde el inicio de su candidatura tenía claro que necesitaba una figura con experiencia académica y técnica para acompañarlo en un eventual gobierno. “Tuve perfectamente claro desde el primer momento cuando anuncié mi candidatura que un hombre de sus condiciones académicas, profesionales, de su formación y de su trayectoria va a ser determinante en la reconstrucción de Colombia”, señaló.

Según De La Espriella, fue precisamente el perfil económico del exministro lo que jugó a su favor para esta designación. “Un economista de sus quilates, que fue catalogado como el mejor ministro en su momento, nos va a ayudar en esa recuperación que requiere el país”, afirmó.

Sin duda, la elección busca quitarle votos a Paloma y traer a votantes de centro que ven en Restrepo un perfil moderado comparado con la estridencia del litigante. Sorprendió en los círculos políticos que el exministro aceptara pues había apoyado públicamente a Valencia en la consulta e incluso motivó a los nueve candidatos de esa coalición a unirse desde hace semanas.

Cepeda y Quilcué: más allá de lo simbólico

Por los lados de Iván Cepeda, ha habido mucha polémica y debate por su elección de fórmula. El candidato del petrismo eligió a Aída Quilcué como su vicepresidente para apostar a una eventual llegada a la Presidencia. ¿Qué tanto le suma?

Cepeda leyó un comunicado en el que explica que esta fórmula vicepresidencial tiene como objetivo buscar una transformación junto a los movimientos democráticos, los pueblos indígenas y diversos sectores sociales que impulsan cambios en Colombia.

Este movimiento político fue apoyado por los principales dirigentes del pacto como Gabriel Becerra, María José Pizarro, Carlos Alberto Benavides, Jaime Caycedo y Gloria Flórez, quienes rodean a Cepeda como su primer anillo. Según fuentes, no intervino ningún político fuera de la izquierda en la decisión ni tampoco pidieron “permiso” en la Casa de Nariño.

No obstante, los reparos en la designación de esta dupla están en la selección de un perfil que está muy alineado con las bases directas de la izquierda y que, según analistas, no arroparía otros sectores que también estarían optando por votar al Pacto Histórico, sobre todo del centro político.

Amplíe la noticia: Iván Cepeda anunció a la líder indígena Aída Quilcué como su fórmula vicepresidencial

Si bien se ha destacado el perfil de Quilcué como una lideresa de amplia trayectoria, su figura no genera el mismo impacto que tuvo hace cuatro años Francia Márquez y que logró jalonar votantes de otros sectores.

“Aida es una mujer valiosa, pero creo que la vicepresidencia era para sumar otros sectores. Las decisiones no se pueden tomar siempre con el corazón”, dijo el líder juvenil petrista Manuel Zamudio.

En entrevista con Blu Radio, Aída Marina Quilcué destacó el respaldo que tiene en sectores sociales y étnicos en el país y que sí tiene votos para sumarle al candidato a la presidencia Iván Cepeda. Aseguró, por ejemplo, que existe un fortalecimiento del apoyo desde diferentes movimientos. “Está la votación indígena con mucha más fuerza, la votación étnica, los procesos sociales y el proceso de opinión que tenemos en el país”, dijo.

Lea también: Aida Quilcué defiende la paz total, pese a su secuestro: “Desescalar la guerra no solo se hace combatiendo”

La congresista también señaló que su trayectoria política ha sido un elemento clave para construir respaldo entre distintos sectores. “Yo creo que tengo que hablar sobre lo que ha sido mi trayectoria y de cara al país hemos recogido una opinión importante, no sobre mi imagen y solamente sobre mi figura, sino sobre el proceso que hemos encaminado”, sostuvo.

Si bien esta fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda ha dado mucho de qué hablar por el perfil de la senadora, es cierto que el candidato a la Presidencia ha sido claro con sus lineamientos de izquierda. Esta elección es un ‘espaldarazo’ directo a su posición e ideología política.

Además, directamente buscaría contrarrestar la opinión de Paloma Valencia que en el pasado propuso “dividir al Cauca” entre indígenas y mestizos. Aunque lo haya dicho ya hace más de una década, todavía sus críticos se lo recuerdan.

De todos modos, Paloma Valencia celebró esta designación de Quilcué como fórmula vicepresidencial de Cepeda. Pero también recriminó el manejo del Gobierno Nacional del tema de la “Paz Total”. Pese a sus diferencias ideológicas, Valencia destacó el liderazgo de la congresista indígena y su trayectoria política.

“A pesar de todo ello, felicito de corazón a Aída Quilcué por su candidatura vicepresidencial”, señaló Valencia. Además, recordó que ambas coincidieron en el Congreso: “Conozco a Aída Quilcué porque, además de ser colegas como congresistas, fuimos parte de la Comisión de Paz. Es una mujer recia, talentosa e íntegra”, afirmó.

Lo cierto es que cada candidato ya va decantando esa unión clave en esta recta final hacia las elecciones presidenciales que, en primera vuelta, se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo.

¿Al fin serán fórmula Paloma Valencia y Oviedo?

La senadora Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta por Colombia, se prepara para inscribir formalmente su candidatura presidencial este viernes 13 de marzo, dentro del plazo oficial para la contienda de mayo próximo. La inscripción incluirá, además, la presentación de su fórmula vicepresidencial, todavía sin definirse públicamente.

Paloma obtuvo una votación histórica en la consulta con 3.236.286, detrás suyo Juan Daniel Oviedo con más de 1,2 millones de votos. Por esto, tras las votaciones del domingo, surgió la posibilidad de que ambos dirigentes hicieran fórmula presidencial de cara a las elecciones presidenciales donde puntean Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Valencia y Oviedo sostuvieron ayer un primer encuentro centrado en explorar coincidencias políticas y programáticas. Aunque Oviedo es considerado uno de los nombres naturales para acompañar a la senadora, él mismo ha aclarado que no existe una invitación formal y que su decisión dependerá de encontrar un equilibrio entre el momento político y los principios de sus votantes.

Le puede interesar: El mapa del fracaso de la Paz Total: las mesas que resisten y las que no

El exdirector del DANE mantiene diferencias significativas con Valencia en temas sensibles como el acuerdo de paz con las FARC, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la situación en Gaza, mientras que Valencia tiene posiciones distintas.

A pesar de ello, la candidata sostiene que las diferencias no impiden una eventual coalición: “Ni ellos tienen la obligación de sacar un carné uribista ni yo la obligación de renunciar al uribismo”, afirmó.

Valencia ha señalado que busca un compañero de fórmula que sea diferente a ella, capaz de fortalecer su mensaje político y reflejar la diversidad de la coalición surgida en la consulta. Entre los cinco nombres evaluados figura Oviedo, destacado por su perfil profesional, carisma y capacidad de liderazgo.

Su equipo ha indicado que uno de los criterios clave para aceptar la vicepresidencia sería un compromiso con la paz y un rol activo en moderar la derecha para acercarla al centro político.

Le puede interesar: ¿Y Petro? La cumbre de Trump tuvo presidentes... menos el de Colombia y otros secretos en De Buena Fuente

La candidata uribista mantiene firme su postura sobre los temas de política nacional e internacional, priorizando problemas concretos como inseguridad, crisis de salud, situación energética y finanzas públicas.

Un día después de los comicios, Abelardo De La Espriella, candidato de Salvación Nacional, anunció que su compañero de fórmula será José Manuel Restrepo, fortaleciendo así su proyección en la coalición de derecha; mientras que Iván Cepeda confirmó que su fórmula vicepresidencial será Aída Quilcué, líder indígena, consolidando una dupla que busca visibilizar los derechos de comunidades históricamente excluidas, como lo hizo Gustavo Petro al ir a las urnas.

Lea también: “Estoy casada con un mamerto”: ¿Quién es Tomás Rodríguez Barraquer, el esposo de Paloma Valencia?

