Iván Mordisco estaría “herido y en movimiento” tras bombardeo en Vaupés

La recompensa por Iván Mordisco en Colombia es de 5.000 millones (1.3 USD). Desde Estados Unidos ofrecen 5 millones de dólares. Esa es la magnitud criminal del disidente de las Farc que hoy estaría suelto, vivo y herido en las selvas del Vaupés luego de un bombardeo realizado por las Fuerzas Armadas de Colombia. Ahora, el objetivo de las autoridades es hacer un cerco: nadie entra, nadie sale. De las 18 operaciones contra grupos armados durante el Gobierno de Gustavo Petro, 12 han sido en contra del grupo liderado por Iván Mordisco. Aún así, el jefe criminal ha logrado huir, en varias ocasiones, de la Justicia.

Para evitar que aquel escenario se repita, la Fuerza Pública inició un despliegue operacional de gran escala: ahora hay tropas, aeronaves y sistemas de vigilancia con drones vigilando cada uno de los rincones del departamento. Le recomendamos leer: La historia de terror de “Iván Mordisco”, quien huyó de la muerte por tercera vez Según información oficial de inteligencia, obtenida por EL COLOMBIANO, Mordisco estaría herido tras salir vivo del operativo en su contra, que dejó un total de cuatro mujeres y dos hombres muertos. Una de las mujeres sería menor de edad, así lo aseguró Ariel Cortés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal. La víctima tendría 16 o 17 años y, hasta ahora, no aparecen registros de su vida en el sistema. En contexto: ‘Iván Mordisco’ no murió en bombardeo en Vaupés, confirmó Medicina Legal Mientras el Instituto continúa identificando a todas las víctimas (ya se conoce la identidad de algunas, como Camilo Orozco Biscu, de 19 años; Angelina Andrea González Córdoba, de 18 años; Jefferson José Rincón Becerra, de 24 años y Claudia Janet Valencia, de 26 años), el Ejército ha hecho énfasis en sus avances. El “trofeo” que más veces ha estado en manos de las autoridades han sido las gafas del jefe de las disidencias, esas que necesita para poder ver bien. Esta vez no fue la excepción. Junto a ellas incautaron también cuatro fusiles, abundante munición, material de intendencia, un computador y cinco celulares.

Algo similar ocurrió el 9 de abril de 2025 en Solano, Caquetá, donde los uniformados atacaron otro campamento del Estado Mayor Central de las Farc (EMC). Murieron siete miembros del grupo y Vera alcanzó a fugarse, pero en una balsa dejó tiradas las gafas, su computador personal y el fusil Tavor con mira telescópica importada que tanto apreciaba. Puede leer: Quedó viendo borroso: “Iván Mordisco” dejó tiradas las gafas, computador y fusil para escapar de los militares Hoy, más de nunca, parece que las Fuerzas Militares están cerca de atraparlo. De hecho, han capturado a varios cercanos de Mordisco, y se cree que otra de las mujeres que murió en el bombardeo es alias Lorena, la novia del disidente, madre de su hijo de un año.

Las pisadas están tan cerca de sus talones que habría buscado blindar su cuerpo y hacerse invisible por medio de rituales de brujería, así lo confirmó EL COLOMBIANO a inicios de marzo de este año.

La hechicera que lo sumergió en esas prácticas, según las fuentes, fue alias “Jenny Lara”, una subversiva del bloque Amazonas del EMC. “Iván Mordisco” le depositó a tal punto su confianza, que se volvieron amantes y durante el romance la agasajó con dos camionetas, un edificio de apartamentos, una finca y locales comerciales en Florencia y San Vicente del Caguán.

“Jenny Lara” custodiaba los desplazamientos de Vera en la región, lo embelesaba con brujería y compartía su lecho. La situación despertó los celos de alias “Lorena”, la novia oficial del comandante. Como resultado, Lorena citó a Jenny en un campamento de la disidencia en al Amazonas y la fusiló. Desde ese día, Mordisco perdió la protección de las fuerzas oscuras. Luego, según reportes oficiales alejados de la magia y el misterio, aquel asesinato hizo que la confianza del jefe criminal disminuyera: se aisló. En medio de aquel contexto, el Gobierno Nacional adelanta operaciones militares para, por fin, llevar a Mordisco ante la Justicia. Mientras tanto, las autoridades reportaron que han ejecutado cerca de 1.000 afectaciones a esta estructura incluyendo golpes a sus finanzas, capturas de sus integrantes e incautaciones de armamento. Amplíe información: Brujería, dramas de pareja y familiares capturados: la crisis del círculo cercano de “Iván Mordisco” Bloque de preguntas y respuestas