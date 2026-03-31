Alias Figura, quien hizo parte del anillo de seguridad de ‘Iván Mordisco,’ se desmovilizó con otros seis disidenctes

Siete integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, entre ellos una menor de edad que había sido reclutada de manera forzada, se entregaron voluntariamente a las autoridades en el Meta.

Esta entrega se dio tras una operación coordinada por tropas de la Cuarta División del Ejército, confirmó el Ministerio de Defensa.

Según la información oficial, los disidentes salieron de las veredas La Paz y Salto Gloria, en el municipio de El Retorno (Guaviare), y del centro poblado de Barranquillita, en jurisdicción de Miraflores, en ese mismo departamento, para finalmente dirigirse a Granada (Meta), donde se entregaron a la fuerza pública.

Las autoridades señalaron que los siete integrantes del grupo ilegal habrían recibido instrucciones de alias Negro Primo o ‘Doming Biojó’ para cometer delitos como extorsión, homicidios, reclutamiento de menores y amenazas contra la población civil.

Ante los bombardeos ejecutados por la fuerza pública en esa región, decidieron desvincularse de la estructura y entregarse, evitando así la comisión de nuevos delitos.