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Alias Figura, quien hizo parte del anillo de seguridad de ‘Iván Mordisco,’ se desmovilizó con otros seis disidenctes

La entrega de las siete personas se dio tras una operación coordinada por tropas de la Cuarta División del Ejército, confirmó el Ministerio de Defensa.

  • Disidentes de las Farc que se entregaron al Ejército, eran parte del grupo de alias Iván Mordisco. FOTO: Ministerio de Defensa
    Disidentes de las Farc que se entregaron al Ejército, eran parte del grupo de alias Iván Mordisco. FOTO: Ministerio de Defensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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Siete integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, entre ellos una menor de edad que había sido reclutada de manera forzada, se entregaron voluntariamente a las autoridades en el Meta.

Esta entrega se dio tras una operación coordinada por tropas de la Cuarta División del Ejército, confirmó el Ministerio de Defensa.

Según la información oficial, los disidentes salieron de las veredas La Paz y Salto Gloria, en el municipio de El Retorno (Guaviare), y del centro poblado de Barranquillita, en jurisdicción de Miraflores, en ese mismo departamento, para finalmente dirigirse a Granada (Meta), donde se entregaron a la fuerza pública.

Las autoridades señalaron que los siete integrantes del grupo ilegal habrían recibido instrucciones de alias Negro Primo o ‘Doming Biojó’ para cometer delitos como extorsión, homicidios, reclutamiento de menores y amenazas contra la población civil.

Ante los bombardeos ejecutados por la fuerza pública en esa región, decidieron desvincularse de la estructura y entregarse, evitando así la comisión de nuevos delitos.

Los perfiles de los disidentes

Entre los entregados se encuentran Alias Marlon, señalado jefe de comisión y miembro de la dirección del grupo.

Se vinculó al ‘Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez’ en 2019 y tuvo participación en enfrentamientos contra los autodenominados Comandos de Frontera.

Otros subversivos que se entregaron son:

- Alias Wilson 4: mando medio, hombre de confianza de alias Yesica, con dos años de trayectoria en la estructura.

- Alias Esneider o “Parche”: jefe de escuadra y parte del esquema de seguridad de alias Yimi Martínez, con seis años de actividad criminal.

- Alias Yolanda: enfermera de la comisión, con tres años dentro del grupo, investigada por posible atención a heridos durante recientes bombardeos.

- ‘Figura’: guerrillero con ocho años de trayectoria, parte del anillo de seguridad de “Iván Mordisco” por cinco años.

- Alias Completo: guerrillero raso con cuatro años de actividad ilegal.

- Alias Ximena: menor de edad reclutada por la estructura, con cerca de dos años dentro del grupo; puesta a disposición de las autoridades para el restablecimiento de sus derechos.

El Ministerio de Defensa destacó que la operación permitió no solo la entrega de los disidentes, sino también la protección de menores de edad que habían sido reclutados de manera forzada.

La acción coordinada entre las tropas de tierra y las autoridades civiles refuerza la estrategia de desmovilización y control territorial en zonas afectadas por los grupos armados residuales.

La entrega de estos siete disidentes refleja, además, la presión militar en el sur del país y el impacto de las operaciones ofensivas sobre las estructuras criminales, que buscan reclutar y coaccionar a la población civil para mantener su control.

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