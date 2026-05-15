Menores de edad pueden viajar sin permiso de ambos padres en Colombia: ¿Cuándo aplica la excepción?

Cualquier menor de edad que desee o tenga planes familiares para salir del país debe contar con el permiso firmado de ambos padres. Eso, en muchos casos, es una barrera: padres desaparecidos, familias rotas y divorcios tensos quitan la posibilidad de conseguir ambos documentos. Pero hay una forma de evitarlo.

La norma que estipula el requisito de ambos permisos está en el artículo 110 del Código de Infancia y Adolescencia. Allí, incluso, se menciona que el permiso de ambos padres debe estar autenticado por notaría.

”Cuando un niño, niña o adolescente vaya a salir del país con uno de los padres o con una persona distinta a sus representantes legales, deberá obtener previamente el permiso de aquel con quien no viajare o de aquellos (...) Dicho permiso deberá contener el lugar de destino, el propósito del viaje y la fecha de salida e ingreso al país”, dice el artículo mencionado.

Pero hay un caso en el que se puede aplicar una excepción a la norma. La Ley 2097 de 2021 creó en Colombia un mecanismo para identificar a las personas que incumplen de forma reiterada con el pago de la cuota alimentaria y el cuidado de los menores de edad.

La norma dio origen al Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), una base de datos nacional en la que pueden ser incluidos quienes acumulen atrasos en sus obligaciones económicas con hijos, exparejas u otras personas que dependan legalmente de ese apoyo.

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El incumplimiento debe ser de al menos tres pagos consecutivos.

La intención de la ley es ejercer presión para garantizar el cumplimiento de estos pagos y proteger los derechos de quienes dependen de ellos. Pero, ¿qué tiene que ver esto con los viajes al exterior de los menores de edad?

La legislación también estableció consecuencias para quienes aparezcan reportados en ese registro. Entre ellas, permite que un menor de edad pueda salir de Colombia sin necesitar el permiso de uno de sus padres cuando ese padre o madre aparece registrado como deudor alimentario moroso en el REDAM.

La medida aplica en los casos en que la persona haya incumplido repetidamente con el pago de la cuota alimentaria y busca evitar que esa situación termine afectando derechos del niño o adolescente, como su posibilidad de viajar.

Para que esto sea posible, el padre o madre que acompaña al menor debe presentar un documento que demuestre que el otro progenitor está inscrito en el REDAM.

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La ley también establece restricciones para contratar con entidades públicas, dificultades para acceder a ciertos cargos oficiales y posibles limitaciones en trámites financieros o migratorios del adulto.

Es importante tener en cuenta que la inclusión en el REDAM no es automática: debe existir una decisión de una autoridad competente, que además debe garantizar el derecho de defensa de la persona señalada antes de ordenar el registro.

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