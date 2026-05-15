Prográmese | Este lunes, Envigado define ante Quindío el paso a la final del Torneo de Ascenso

La victoria de Envigado, en condición de visitante 1-2 ante Tigres, con tantos de Jhon Gamboa y Jesús Hernández (de penal), unido a la derrota del Deportes Quindío 1-0 ante Internacional de Palmira, en el Centenario de Armenia, revivió la opción del cuadro naranja de ser el finalista del torneo de Ascenso.

Los dirigidos por Alberto Suárez ahora tienen 8 puntos y quedaron a dos del Quindío (10 unidades). Por ello, todo se definirá en la última fecha, prevista para este lunes festivo en el Polideportivo Sur.

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Envigado y Quindío son los únicos opcionados por el Grupo A de alcanzar la clasificación a la final de la Copa BetPlay. El duelo definitivo fue programado para las 3:00 de la tarde.

Ese día los naranjas recibirán la visita del cuadro cafetero y necesitan una victoria para avanzar a la final del torneo, mientras que los milagrosos con el empate serían los finalistas.