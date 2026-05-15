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Prográmese | Este lunes, Envigado define ante Quindío el paso a la final del Torneo de Ascenso

El cuadro cafetero tiene 10 puntos y los naranjas cuentan con 8 unidades, el ganador pasará a la final de la B.

  • Jhon Gamboa celebra el gol que marcó ante Tigres, en la victoria 1-2 del cuadro naranja en Bogotá, para mantener la opción de ser finalista en la B. FOTO CORTESÍA DIMAYOR
    Jhon Gamboa celebra el gol que marcó ante Tigres, en la victoria 1-2 del cuadro naranja en Bogotá, para mantener la opción de ser finalista en la B. FOTO CORTESÍA DIMAYOR
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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La victoria de Envigado, en condición de visitante 1-2 ante Tigres, con tantos de Jhon Gamboa y Jesús Hernández (de penal), unido a la derrota del Deportes Quindío 1-0 ante Internacional de Palmira, en el Centenario de Armenia, revivió la opción del cuadro naranja de ser el finalista del torneo de Ascenso.

Los dirigidos por Alberto Suárez ahora tienen 8 puntos y quedaron a dos del Quindío (10 unidades). Por ello, todo se definirá en la última fecha, prevista para este lunes festivo en el Polideportivo Sur.

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Envigado y Quindío son los únicos opcionados por el Grupo A de alcanzar la clasificación a la final de la Copa BetPlay. El duelo definitivo fue programado para las 3:00 de la tarde.

Ese día los naranjas recibirán la visita del cuadro cafetero y necesitan una victoria para avanzar a la final del torneo, mientras que los milagrosos con el empate serían los finalistas.

Envigado suma en el cuadrangular A, dos victorias, dos empates y una derrota.

En el Grupo B, la fecha cinco del cuadrangular se disputará este domingo con los compromisos Barranquilla-Unión Magdalena (5:00 p.m.) y Bogotá-Real Cartagena (7:40 de la noche).

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Unión Magdalena y Real Cartagena suman 7 puntos, mientras que Barranquilla tiene 5 unidades y Bogotá es último con dos puntos.

El ganador de cada cuadrangular pasará a la final, en la que se enfrentarán en duelos de ida y vuelta para conocer al campeón del primer semestre, que tendrá la opción de buscar el ascenso ante el campeón del segundo semestre.

Envigado, que perdió la categoría en 2025, espera alcanzar la clasificación para buscar el título y así empezar a cimentar el sueño de regresar a Primera División.

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El historial entre naranjas y cafeteros es de 22 partidos oficiales, con diez triunfos para Envigado, siete para Quindío y cinco empates.

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