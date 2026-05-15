Así es la caminata para llegar al letrero de Hollywood y por qué vale cada kilómetro

La caminata prometía una ruta de senderismo llena de charlas y anécdotas. Decidí tomar el tour completo, el que llega hasta la cima y dura cerca de dos horas y media de caminata (hay otro que llega hasta la mitad y se hace en menos tiempo) para llegar a ver las famosas letras que se convirtieron en un símbolo de la era dorada del cine norteamericano, que tienen más de 100 años y que hasta han sobrevivido a actos vandálicos, el paso del tiempo y el olvido: el famoso letrero de Hollywood. Quería hacer ejercicio, caminar, aprender y entender por qué un letrero tan básico, blanco, gigantesco y sin mucho sentido había inspirado alguna vez que una ciudad como Medellín, encerrada entre montañas, hubiera tenido su propio letrero hollywoodense por cuenta de una empresa textil que decidió financiar un aviso inmenso en la ladera oriental de la ciudad con las letras de la palabra Coltejer. Desde niña me habían dicho que el de Hollywood lo había inspirado, por eso quería verlo de cerca y si era con un guía, que me contara historias, mucho mejor. Puede leer: Puerto Rico según Bad Bunny: lugares imperdibles para conocer la isla La cita fue acordada a las 10:30 de la mañana en la 6301 Innsdale Drive, la entrada de una casa y con una instrucción muy clara que llegó por Whatsapp por parte de Michaela, una de las guías del tour Hollywood Hikes: “No toque el timbre de esa casa ni de cualquier casa vecina y la esperamos en el letrero del oso que dice ‘prohibido fumar’ también conocido como el Smokey the bear”. El mensaje venía acompañado del enlace de la dirección en Google Maps y cuatro fotografías que ilustraban el lugar exacto del encuentro.

Ignorando mi desgaste de rodilla me aventuré en este plan y llegué al sitio acordado a las 10:17 de la mañana tras una ruta de metro del centro hacia el paseo de las estrellas de unos 25 minutos sin cambio de línea y de allí un Uber que me llevó a la dirección exacta en 12 minutos. Este es un barrio muy hollywoodense, de grandes casas, carros parqueados afuera. La casa en cuestión, la de la dirección, es la última de una calle que termina en una barrera despintada de color blanco y que no permite el acceso a vehículos hacia más arriba. Comienza, la que llamamos aquí, la carretera destapada, un camino sin pavimentar. Al lado derecho un carrito callejero de venta de jugos y gente entrando y saliendo constantemente por un lado porque la barrera nadie la toca. Puede leer: Así puede pasar una noche en el estadio donde se jugará el partido inaugural del Mundial 2026 En uno de los vehículos parqueados en la cuadra está Jon Ebeling con su perro Mozart, un bernedoodle amigable y adorable que nos acompañará en la caminata porque sí, se puede ir con perros siempre y cuando estén con traílla. Jon se presenta y llega en ese momento una pareja de Texas que se fue a pasar unos días de descanso a Los Ángeles. Jon nos dice que esperamos a cinco personas más y que si son puntuales salimos a las 10:30 en punto.

El clima está fresco, es bastante primaveral, no hay sol directo ni un viento helado. Jon nos pregunta si necesitamos agua o alguna barra de proteína para entregarnos las dotaciones antes de empezar. Desde ese punto el letrero se ve muy cerca, pero es solo una ilusión óptica porque para llegar a este todavía nos faltan cerca de 5 kilómetros. Jon es actor, es comediante, ahora entiendo cuando decían que sería una caminata llena de anécdotas. Escuchar a Jon hablar es como si el espíritu de Jim Carey se apoderada de él, es muy divertido y agradable oír los cambios en su voz, las muecas, todo un contador de historias. Nos explica al iniciar que debemos respetar la naturaleza (hay flores tóxicas durante el recorrido), no molestar a los vecinos (varios kilómetros más arriba hay más casas gigantes, incluida en la que vivió Madonna con Guy Ritchie cuando eran pareja) y que podíamos tomar todas las fotos que quisiéramos en el camino, pero que él nos llevaría a un punto ideal para tener las mejores tomas del letrero. Le puede interesar: Por qué Los Cabos es el destino de moda en México y cómo llegar desde Colombia más rápido A la cita se sumaron dos parejas más de turistas norteamericanos, concretamente de Dallas y una amiga de Jon que sirvió también de guía (olvidé su nombre) y que llevaba a dos chihuahuas en un bolso, uno de ellos bastante anciano como para seguirnos el ritmo. Ya con el grupo completo llegó la hora de empezar.

Hablemos del letrero: Hollywood

El sendero de tierra seca y empinada comienza y Jon nos explica que esas nueve letras no nacieron para ser símbolo ni del cine ni de nada y que al comienzo eran 13. El 8 de diciembre de 1923 se encendieron unas luces, cerca de 40.000 bombillos que adornaban esas letras colocadas en la ladera del monte Lee y que decían: Hollywoodland. Todo nació gracias a un proyecto inmobiliario, “una urbanización semilujo en las colinas del distrito conocido como Hollywood, financiada por algunos de los empresarios más poderosos de la época”, explicó la BBC cuando registró hace 3 años el centenario del famoso letrero. Para ese momento el 80 % de la producción cinematográfica mundial, tenía en Hollywood su epicentro, la ciudad de Los Ángeles comenzaba a llenarse y ese Hollywoodland era un paraíso prometido, un espacio sin contaminación ni ruido y propenso para la calma y el buen descanso. Le puede interesar: Lima e Ica: la capital, el mar y el desierto en un solo viaje El diseño original del cartel fue obra del joven publicista John D. Roche, aunque aún hay quien duda de la autoría porque ni siquiera hay reportes de prensa ni una sola crónica que cuente cómo se ubicaron esas 13 letras de 15 metros de alto por 9 de ancho que se soportan con unos postes de 18 metros. “Hoy en día están hechas de acero corrugado con esmalte blanco horneado. Tienen unas cadenas para protegerlas del viento y clavos de acero profundamente enterrados en el suelo para hacerlas resistentes a los terremotos”, detalló Jon.

Cuenta la historia del letrero, registrada en el libro The Hollywood Sign: Fantasy and Reality of an American Icon de 2012, del profesor e historiador Leo Braudy, que la marca Hollywood ya estaba bien establecida en la década de 1930, pero no así la conexión del letrero con ella. Fueron décadas después que este empezó a formar parte de la ciudad, a aparecer en películas y paralelamente, a caerse en pedazos. En la década de los 40 el letrero Hollywoodland pasó a manos de la ciudad y tuvieron mucho trabajo: la H estada dañada por culpa de las tormentas (hasta se había caído), y le quitaron las últimas cuatro letras, LAND porque no todas las mansiones que iban allí se construyeron. El tema inmobiliario dejó de importar. Además llegaron torres de comunicación a la cima de la montaña (a finales de los 30), vitales para tiempos de guerra. Le puede interesar: Universal Orlando ahora tiene 4 parques y 11 hoteles: un destino que te dejará sin aliento Jon nos cuenta que fue concretamente en los 40 cuando el LAND desapareció. Pero todo estuvo precedido de la donación a la ciudad del terreno de 184 hectáreas por la compañía M. H. Sherman, “y en 1947, después de que la Comisión de Recreación y Parques de Los Ángeles quisiera arrasarlo por considerarlo una monstruosidad irrelevante, la Cámara de Comercio de Hollywood protestó y se ofreció a restaurar el letrero, arreglando la H y eliminando la palabra LAND”, detalla el libro que explica que exactamente “en enero de 1949, nació, o quizás renació, el letrero de Hollywood. Como un ave fénix, tendría algunos renacimientos más antes de convertirse en el icono que vemos hoy”.

Asi lucía el letrero completro en 1924. FOTO Getty

Porque al pobre letrero le pasó de todo en años posteriores: una de las O había rodado por la montaña, la D estaba incompleta y alguien le prendió fuego a la base de la segunda L. Jon nos cuenta que el letrero se veía fatal; las letras se caían y era vergonzoso. Cuando completamos esa parte de la historia ya estábamos en una pequeña meseta en la que se veía el letrero de frente y era el lugar ideal para las fotos. Jon, todo un profesional en la materia, nos puso a posar, a brincar, hizo videos con zoom out y hasta se tiró en la tierra para encontrar las mejores tomas y para que nos fuéramos con un gran recuerdo. Le puede interesar: Mallorca, la isla de la calma en el Mediterráneo: conozca cinco lugares para visitar En ese punto ya Michaela, la esposa de Jon y de quien recibí el primer mensaje de WhatsApp se había cruzado con nosotros y bajaba con otro grupo de turistas que subió desde las 9:00 de la mañana. Mozart, el perro, se fue con ella y también se devolvieron los que pagaron medio tour. Los demás subiríamos hasta la cima. Después de las fotos era hora de continuar la caminata y la historia. Casi una hora más de recorrido, subiendo.

Las estrellas salvaron el símbolo