Video de Before Club revela lo que ocurrió antes de la golpiza mortal a Jaime Esteban Moreno y al cuarto implicado

Luego de que el dueño de Before Club se pronunciara sobre la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, después de salir de la fiesta de Halloween que se desarrollaba en esa discoteca, se conocieron los videos de cámaras de seguridad del establecimiento que muestran a los cuatro sospechosos del crimen ocurrido en la madrugada del 31 de octubre.
En la grabación se observan además de Juan Carlos Suárez Ortiz –el único implicado que permanece detenido–, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres –quienes fueron detenidas, pero dejadas en libertad–, el cuarto joven implicado en el hecho y que hasta ahora no había podido ser identificado; sin embargo, tras la publicación del video se pudo establecer que se trata de Ricardo González, quien le habría propinado el golpe mortal a Jaime Esteban Moreno a las afueras del lugar.