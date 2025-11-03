¿Todo por un taxi? Nueva hipótesis sobre qué desencadenó golpiza al estudiante de Los Andes Jaime Esteban abre línea de investigación

La representante a la Cámara María del Mar Pizarro, pareja de quien sería el dueño de la discoteca Before Club, ubicada en el norte de Bogotá, se refirió a la investigación por la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno Jaramillo, quien fue brutalmente golpeado la madrugada del 31 de octubre, luego de salir de una fiesta de Halloween. Según explicó la congresista en diálogo con EL TIEMPO, las autoridades aún no le han solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento, pese a que el local fue mencionado en el informe leído por la Fiscalía durante la audiencia de legalización de captura contra Juan Carlos Suárez Ortiz, único detenido por el caso.

“Nos solidarizamos completamente con la familia de Jaime Esteban. Lamentamos lo sucedido”, dijo Pizarro, quien precisó que los hechos ocurrieron a cinco cuadras de su discoteca y que no está confirmado que la víctima ni los presuntos agresores hubieran estado en el lugar.

La versión del taxi como posible origen de la riña

La parlamentaria señaló además que una de las versiones que circulan entre los testigos es que la pelea se habría originado cuando alguno de los jóvenes pidió un taxi y otro intentó tomarlo. Esa hipótesis, dijo, no tiene relación con el establecimiento que ella administra. Las cámaras del sector son consideradas clave para determinar qué ocurrió realmente y para identificar al segundo agresor, aún prófugo. La Fiscalía y la Policía han iniciado la recolección de grabaciones de residencias y locales cercanos a la calle 64 con carrera 15, donde se registró el ataque. En contexto: Padres de joven estudiante de Los Andes piden justicia tras su muerte en hechos violentos La congresista también expresó su preocupación por la falta de transporte nocturno para los jóvenes que salen de zonas de rumba en Bogotá. “El TransMilenio se inicia a las cinco de la mañana. Hemos pedido a la Alcaldía que no los deje sin transporte. Es a las autoridades a las que les corresponde cuidar las calles, no a los dueños de los locales”, afirmó.

El noticiero Citynoticias de Fin de Semana, del canal Citytv, tuvo acceso a videos que registraron la agresión que terminó con la vida de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Andes. En las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, se observó cómo dos hombres atacaron al joven de 20 años durante la madrugada del 31 de octubre, cuando salía de un establecimiento nocturno en el norte de Bogotá. La golpiza duró cerca de 30 segundos.