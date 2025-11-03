Entre la justicia y la impunidad: las preguntas que deja el caso de universitario asesinado en Bogotá

Mientras Bogotá disfrutaba de las fiestas de disfraces entre la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre, a las afueras de un bar donde compartía con sus amigos, Jaime Esteban Moreno fue brutalmente agredido. De acuerdo con versiones preliminares, en medio de una riña fue atacado por tres personas, dos mujeres y un hombre, quienes posteriormente fueron capturados. Según el abogado de la familia, Camilo Rincón, Moreno evitó peleas, pero los demás lo atacaron. “Estas tres personas, las cuales son capturadas posteriormente, no registran antecedentes penales. Se produce una riña como tal, entre ellos”, explicó el coronel Jorge Arizal, comandante de la Policía de Barrios Unidos, en diálogo con el canal local Citytv. Los presuntos agresores fueron identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres. En primera instancia, las autoridades los detuvieron por el delito de lesiones personales. Sin embargo, este sábado se celebró la audiencia judicial y, gracias a las investigaciones de las autoridades, quedó legalizada la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, presunto responsable de las agresiones que le causaron la muerte al estudiante. Aunque Suárez Ortiz está detenido, las dos mujeres quedaron en libertad, con el argumento de que no se encontraron “elementos materiales probatorios suficientes” para vincularlas al proceso. Las diligencias legales se retomarán este miércoles, por medio de las cuales se pretende definir si se impone o no una medida de aseguramiento contra el presunto responsable de la agresión.

Cronología del crimen

Los hechos ocurrieron en la calle 64 con carrera 15, en el norte de Bogotá, donde el estudiante fue hallado inconsciente, con hematomas en el rostro y un lago hemático en el suelo, según información obtenida por El Tiempo. A su lado se encontraba Juan David Cárdenas Ortiz, quien se identificó como amigo de la víctima. De acuerdo con el informe policial citado por ese medio, el joven estaba “en alto grado de exaltación y atemorizado” y aseguró que un grupo conformado por dos mujeres y un hombre había sostenido una riña con ellos, luego procedieron a golpear a su compañero y posteriormente se fugaron del lugar. El herido fue trasladado inicialmente al Centro de Atención Médica Inmediata (CAMI) de Chapinero, mientras los presuntos agresores fueron ubicados cuadras más adelante y capturados por la Policía. Por medio de una investigación realizada por el periódico El Tiempo, se dio a conocer que Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán tendría, al parecer, nacionalidad venezolana y Bertha Parra Torres sería oriunda de Popayán. De forma preliminar, al inicio los tres individuos fueron detenidos por lesiones personales, pero tras confirmarse la muerte del estudiante, el caso pasó a ser investigado como un homicidio. El joven que falleció cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, misma institución donde también estudiaría una de las personas señaladas en el ataque. El suceso ha generado diversas reacciones entre la comunidad, quienes han comparado este hecho con el tan recordado caso de Luis Andrés Colmenares, ocurrido hace 15 años también durante una noche de Halloween e involucrando a estudiantes de la misma institución educativa.

Lo que piden sus padres

A través de un comunicado, en horas posteriores al asesinato de su hijo, los padres de Jaime Esteban Moreno Jaramillo manifestaron el inmenso dolor que atraviesan. Además, agregaron que este suceso se llevó a cabo en medio de “hechos completamente violentos y desmedidos”, según relataron. “Hoy nos enfrentamos al peor dolor que un padre, una madre, unos abuelos y su núcleo familiar pueden experimentar”, expresaron Mónica Jaramillo Buitrago y Jaime Alberto Moreno Gutiérrez, padres del joven. “Nuestro amado hijo ha dejado este mundo en medio de unos hechos violentos y desmedidos que ya están siendo investigados”, dijeron. Sus padres lo describen como “la más hermosa persona, un excelente ser humano, maravilloso no solo para nuestra familia, sino para todos quienes tuvieron la posibilidad de conocerlo o interactuar con él”. La familia insistió en que tiene plena confianza en las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se identifique a los responsables. “Confiamos en la justicia colombiana para el esclarecimiento de los hechos, oramos para que se haga justicia y que los responsables reciban todo el peso de la ley”, afirmaron.

No fue el único