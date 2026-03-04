Policía desmiente a secretario de la Cámara: sobres con dinero sí estaban marcados con número de teléfono

El coronel Jair Alonso Parra, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte, desmintió este miércoles las declaraciones del secretario de la Cámara, Jaime Lacouture, quien afirmó que los sobres hallados en el vehículo de su escolta, en La Guajira, habían sido marcados por los uniformados.
“El dinero estaba distribuido en siete sobres de manila. Cada uno tenía anotaciones hechas a mano con datos como el nombre de la persona a la que iba dirigido, un número de teléfono y el municipio o corregimiento donde, presuntamente, debía ser entregado”, precisó el oficial.