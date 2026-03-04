Policía desmiente a secretario de la Cámara: sobres con dinero sí estaban marcados con número de teléfono

El coronel Jair Alonso Parra, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte, desmintió este miércoles las declaraciones del secretario de la Cámara, Jaime Lacouture, quien afirmó que los sobres hallados en el vehículo de su escolta, en La Guajira, habían sido marcados por los uniformados. “El dinero estaba distribuido en siete sobres de manila. Cada uno tenía anotaciones hechas a mano con datos como el nombre de la persona a la que iba dirigido, un número de teléfono y el municipio o corregimiento donde, presuntamente, debía ser entregado”, precisó el oficial.

En sus explicaciones, Lacouture también afirmó que el dinero incautado tenía como destino la compra de un vehículo. Hay que recordar que Luis Alfredo Acuña Vega, escolta de la UNP asignado al esquema de Lacouture, fue detenido el lunes en Hatonuevo, La Guajira, por transportar 145 millones de pesos en efectivo y material de propaganda electoral. Al respecto, el coronel Parra precisó también que el dinero fue encontrado dentro de una bolsa plástica, guardada en una maleta de viaje y oculto entre prendas de vestir y zapatos deportivos. Amplíe la noticia: Secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacouture, rompe el silencio tras escándalo de los $145 millones en efectivo que cargaba su escolta

El uniformado fue claro al indicar que el dinero estaba en el baúl del Toyota Corolla, de placas PFQ837: “Venía propaganda política educativa a favor de un candidato al Senado. Es importante aclarar que contamos con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y, de igual forma, del área anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal. Los investigadores están recogiendo las evidencias y material probatorio que posteriormente nos pueda dar claridad sobre cuál era el fin y el objetivo de este dinero”. De acuerdo con información revelada por El Tiempo, los sobres estaban marcados con los nombres de Dévora Barros, “Beba” Ramírez, Kevin Cantillo, Ghandy R., Rosa Pacheco, Edwin Solano y Cristian Bermúdez.

Ese diario conoció que las autoridades ya tendrían plenamente identificadas a tres de estas personas y que se investiga si los nombres corresponden realmente a los señalados o si estarían siendo utilizados sin autorización, incluso tratándose de figuras reconocidas en la región. Tras este caso, este miércoles se conoció otro episodio que involucra a Misael Augusto Villarreal, exconcejal de Montelíbano, capturado con 434 millones de pesos en efectivo. El procedimiento se realizó en la vía que conecta Montería con Planeta Rica, a la altura del peaje Purgatorio. Esta persona se movilizaba en un Renault Twingo. Lo acompañaba Virginia Rosa Urango Ramos. En el vehículo transportaban un bolso negro en el que fue hallado el dinero. En otras noticias: Exconcejal de Córdoba fue capturado con más de $400 millones; investigan si era para compra de votos

Villarreal había sido elegido concejal de Montelíbano para el periodo 2024-2027, pero perdió su investidura en agosto de 2025 por un conflicto de intereses durante la elección del secretario del Concejo municipal. Las autoridades verifican la procedencia de los recursos, que al parecer fueron retirados en Montería y eran trasladados hacia Montelíbano. Aunque aún no se ha establecido su destino, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que se indaga si el dinero estaría relacionado con una posible compra de votos. Al momento de la captura, los ocupantes del vehículo no lograron justificar el origen de los fondos. El caso es analizado por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación. Lea también: Juez deja en libertad a escolta del secretario de la Cámara que transitaba con $145 millones en efectivo y propaganda política

”No se demostró ninguna ilegalidad”: Cancino

Iván Cancino, abogado defensor de Luis Alfredo Acuña, afirmó que el juez de garantías no legalizó la detención al determinar que no existían pruebas sobre el origen ilícito del dinero ni vínculos con una presunta compra de votos. Según el abogado, “no se demostró ninguna ilegalidad” y el dinero fue devuelto al señor Acuña Vega. “Acaba de terminar la audiencia: se declaró ilegal la captura y se ordenó devolver el dinero. La presunción de inocencia y el debido proceso no son asuntos menores”, afirmó Cancino. Lea también: Exclusivo | Vice de Igualdad trata a hija de Petro de “hp” y ordenaría turbio contrato por $55.000 millones En diálogo con Caracol Radio, el jurista señaló que su cliente no rindió versión ante las autoridades tras su detención en Hatonuevo, La Guajira. Explicó que, como regla general en su estrategia jurídica, recomienda guardar silencio salvo circunstancias excepcionales, y que oficialmente no se ha entregado una declaración formal sobre los hechos. Durante la entrevista, sostuvo que la defensa se centró en una presunta vulneración de garantías procesales. Aseguró que el detenido no fue presentado ante un juez sino hasta casi treinta y tres horas después de la captura y subrayó que portar dinero en efectivo o material de propaganda política no constituye delito en Colombia.

