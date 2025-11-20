A John Poulos, el asesino de Valentina Trespalacios, lo trasladaron a la cárcel La Tramacúa y ya no se lo aguantan: es “insoportable”

Tras pasar dos años en la cárcel La Picota, en Bogotá, John Poulos, el feminicida la Dj Valentina Trespalacios –ocurrido en enero de 2023 en la capital–, fue trasladado de prisión para que continúe purgando su condena de 42 años; sin embargo, en el nuevo penal, en el que no lleva ni una semana, ya no se lo aguantan.
El estadounidense, que el 22 de enero de 2023 asesinó a su entonces pareja, de 23 años, y abandonó su cuerpo en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón para después huir del país, fue trasladado a la cárcel de Valledupar, más conocida como La Tramacúa, por donde han pasado criminales del calibre de Luis Alfredo Garavito, John Jairo Velásquez, alias Popeye; David Murcia Guzmán o Rafael Uribe Noguera.
Poulos, de 37 años, llegó a ese penal por orden del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) el pasado 15 de noviembre con otro grupo de presos, pero su adaptación al lugar ha sido traumática.