Alvin Hellerstein, el juez que presidirá el proceso contra Maduro y que ha llevado casos como el de Weinstein y Shakira

El juez Alvin K. Hellerstein, de 92 años, será el encargado de presidir el proceso judicial en el que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este lunes 5 de enero ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York. Esta primera audiencia marca el inicio de un caso de alto perfil que atrae atención internacional. Puede leer: Este es el escrito de acusación contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Florez, en EE. UU. Nacido en Nueva York en 1933, Hellerstein se graduó en la Universidad de Columbia y sirvió entre 1957 y 1960 en el Cuerpo de Auditores Generales del Ejército de Estados Unidos. Tras años de práctica privada, en 1998 fue nominado por el presidente Bill Clinton para ocupar un puesto vacante en la Corte del Distrito Sur, donde ha trabajado desde entonces.

Un historial de fallos mediáticos: de Shakira al 11-S

A lo largo de su carrera, Hellerstein ha estado al frente de múltiples procesos mediáticos. Entre ellos destacan una acusación de plagio contra Shakira por su éxito “Loca”; un pedido de discovery contra la cerealera Vicentin y demandas contra las aerolíneas cuyos aviones impactaron el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. Su despacho se ha convertido en un referente para litigios complejos que combinan repercusión mediática y jurídica. Entérese: La noche en que cayó el anillo de seguridad de Maduro: la mitad murió en la operación militar de EE. UU.

Caso Weinstein: decisiones clave y alcance legal

En 2019, Hellerstein protagonizó el juicio por abusos sexuales contra el cineasta Harvey Weinstein. El juez desestimó 17 demandas presentadas contra el productor y eliminó a todos los demás acusados, con excepción de Weinstein, además de impedir que sus empresas asociadas fueran tratadas como parte de una organización mafiosa. Hellerstein argumentó que las demandas no demostraban que los otros acusados hubieran apoyado, facilitado o participado en las conductas denunciadas, marcando un precedente en la interpretación de la responsabilidad colectiva en casos de abuso sexual.

Fallo sobre deportaciones

Más recientemente, en abril de 2025, Hellerstein volvió a ser noticia al participar en un fallo que bloqueó la deportación de determinados inmigrantes en Estados Unidos. Relacionado: Nicolás Maduro enfrentará este lunes su primera audiencia ante un tribunal de Nueva York El magistrado, afiliado al Partido Demócrata, consideró que los migrantes no podían ser expulsados sin recibir una notificación previa y la oportunidad de ser escuchados en una audiencia, reforzando su enfoque en la garantía del debido proceso y los derechos fundamentales dentro del sistema judicial estadounidense.

Hellerstein y los casos relacionados con Venezuela

El juez también ha conocido procesos vinculados con figuras del chavismo. Uno de los más destacados es el del exgeneral Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela, quien fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. Estos casos consolidan su papel en litigios de alto perfil con implicaciones internacionales y geopolíticas.

Los cargos que enfrentará Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos