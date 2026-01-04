Identifican a la primera colombiana fallecida en ataque militar de EE. UU. contra Maduro: misil impactó su vivienda

Una mujer colombiana, identificada como Yohana Rodríguez Sierra, perdió la vida durante el bombardeo registrado en Venezuela en el marco de la operación militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro.
El saldo de la incursión ya asciende a 80 personas fallecidas, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, según reportó The New York Times. Rodríguez Sierra sería la primera ciudadana colombiana identificada como víctima de este ataque.
Puede leer: Suben a 80 los muertos tras incursión militar de EE. UU. en Venezuela: The New York Times