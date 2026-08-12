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Karol G, Maluma, J Balvin, Ryan Castro y otros artistas activan ayudas tras el terremoto: estas son las iniciativas

Los artistas colombianos activaron fundaciones, donaciones, puntos de acopio y campañas de apoyo para las zonas afectadas por el terremoto.

  • Karol G, Maluma, J Balvin y Ryan Castro reaccionan al terremoto: así están ayudando.Foto: Colprensa / redes sociales
    Karol G, Maluma, J Balvin y Ryan Castro reaccionan al terremoto: así están ayudando.Foto: Colprensa / redes sociales
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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Ryan Castro, J Balvin, Karol G, Maluma y otros artistas colombianos activaron vuelos, donaciones y campañas de ayuda tras el terremoto del 10 de agosto. La movilización ocurre mientras la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reporta, con corte al 12 de agosto a las 7:30 a. m., 239 personas fallecidas, 3.755 heridas y 287 desaparecidas por el sismo de magnitud 7,4. El balance señala afectaciones en 14 departamentos y 403 municipios, con 24.324 familias y 49.214 personas afectadas.

En medio de este panorama, Ryan Castro y J Balvin coordinaron con la empresa de vuelos chárter Reliance Jets el uso de aeronaves para llevar suministros y personal médico a las zonas afectadas.

El primer vuelo salió de Miami hacia Cali el martes 11 de agosto con dos toneladas de elementos de asistencia. Para este miércoles estaba previsto el desplazamiento de dos aeronaves desde Medellín hacia Chocó, con ayudas y profesionales de la salud. La información sobre las rutas fue reportada por medios que siguieron la iniciativa de los artistas.

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Ryan Castro explicó que los vuelos también estarían disponibles para personal médico que quisiera desplazarse a los municipios afectados: “Aprovechando estos trayectos, queremos también dejar abierta la posibilidad para que el personal médico que quiera sumarse y llevar su ayuda directamente a las zonas afectadas pueda hacerlo con nosotros”, señaló.

J Balvin confirmó su participación en la iniciativa a través de sus redes sociales. “Mucha fuerza con esta situación en Colombia, fuerza para su gente y para las familias que están afectadas. Vamos a movernos para ayudar esta situación”, manifestó.

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La iniciativa aérea se complementó con puntos de recolección y campañas de donación. Ryan Castro habilitó la tienda El Ghetto como punto para recibir elementos destinados a las personas afectadas. Parte de los recursos también se canaliza mediante entidades y organizaciones vinculadas a los artistas.

Karol G, a través de la Fundación Con Cora, anunció acciones dirigidas a familias afectadas por el terremoto. La cantante publicó un mensaje en el que pidió mantener la ayuda durante la emergencia y señaló que su fundación participaría en la atención a las personas afectadas.

Maluma también informó que su equipo y la Fundación El Arte de los Sueños están coordinando recursos mediante Casaterna, Remanence y su propia organización. Además, comenzó a compartir en sus redes los canales de donación que considera habilitados para la emergencia.

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El cantante explicó que inicialmente tuvo dificultades para pronunciarse sobre lo ocurrido y posteriormente indicó que su equipo estaba trabajando en la entrega de ayudas. “Estamos haciendo lo que podemos y lo que está a nuestro alcance”, afirmó.

La participación del sector musical se extendió a otras iniciativas. El cantante Pirlo anunció la disposición de cinco avionetas para transportar donaciones hacia Buenaventura y Willy García comenzó una campaña de recolección para enviar elementos a esa ciudad y al Chocó.

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En Medellín también se programó un concierto con Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Juliana, Andy Rivera y Westcol para recaudar recursos.

La ayuda que se está organizando desde el sector privado incluye transporte aéreo, entrega de suministros, asistencia médica y recaudación de dinero. Los organizadores han llamado a utilizar canales verificados para evitar que las donaciones terminen en cuentas no autorizadas.

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