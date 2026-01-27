Lafaurie dice que filtración de carta privada aceleró tensión en el uribismo: “Cabal pretende crear nuevo partido de derecha”

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, aseguró que la filtración de una carta privada sobre la eventual salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático aceleró y tensionó la crisis interna que, según dijo, se venía gestando desde hace meses dentro del partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe.
En entrevista con Recap Blu, Lafaurie aclaró que ni él ni la senadora han anunciado formalmente su renuncia. Sin embargo, reconoció que el ambiente político al interior de la colectividad dejó de ofrecerles garantías.
“No estamos diciendo que estemos renunciando. Lo que estamos diciendo es que no tenemos espacio y que María Fernanda pretende crear un nuevo partido de derecha. Por eso le estamos diciendo al partido que este proceso no nos deja satisfechos”, afirmó.