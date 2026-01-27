Lafaurie dice que filtración de carta privada aceleró tensión en el uribismo: “Cabal pretende crear nuevo partido de derecha”

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, aseguró que la filtración de una carta privada sobre la eventual salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático aceleró y tensionó la crisis interna que, según dijo, se venía gestando desde hace meses dentro del partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe. En contexto: Estalla otra crisis en el uribismo: Cabal y Lafaurie plantean escisión del Centro Democrático En entrevista con Recap Blu, Lafaurie aclaró que ni él ni la senadora han anunciado formalmente su renuncia. Sin embargo, reconoció que el ambiente político al interior de la colectividad dejó de ofrecerles garantías. “No estamos diciendo que estemos renunciando. Lo que estamos diciendo es que no tenemos espacio y que María Fernanda pretende crear un nuevo partido de derecha. Por eso le estamos diciendo al partido que este proceso no nos deja satisfechos”, afirmó.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y esposo de la Senadora, María Fernanda Cabal. FOTO: Colprensa.

El dirigente explicó que la inconformidad fue expresada de manera reiterada mediante derechos de petición enviados entre diciembre y enero, los cuales —según aseguró— no recibieron respuestas claras. “Lo mínimo que merecemos es que nos cuenten qué fue lo que pasó ahí. Y si definitivamente no cabemos en el partido, preferimos irnos”, agregó. Conozca: Paloma Valencia responde a la salida de Cabal y Lafaurie del Centro Democrático: “El partido no se va a dividir” La controversia aumentó tras conocerse públicamente una carta que, de acuerdo con Lafaurie, era de carácter privado y estaba dirigida únicamente a Gabriel Vallejo. El dirigente negó haberla filtrado y señaló que su intención era discutir el contenido directamente con la dirección del partido. “Se filtró una carta que no sé quién la filtra. Nosotros no la filtramos ni teníamos interés en hacerlo. Estábamos esperando sentarnos con el partido para aclarar un tema que evidentemente no está claro”, sostuvo.