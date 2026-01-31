Renuncias, cambios de partido y propuestas de escisión marcan la coyuntura del Centro Democrático en época electoral

La definición de las listas cerradas al Congreso abrió fisuras internas en el Centro Democrático.
Varios dirigentes del uribismo habrían quedado inconformes con los puestos asignados para el Senado y la Cámara, situación que ya provocó renuncias, cambios de partido y malestar en sectores históricos de la colectividad.
Conozca: “Prefiero cortarme una mano antes que firmar la escisión del partido”: director del Centro Democrático a Cabal y Lafaurie
Según reveló la Revista Semana, el proceso liderado por el expresidente Álvaro Uribe y la dirección del partido no dejó satisfechos a varios políticos con trayectoria electoral, algunos de los cuales decidieron apartarse o aceptar cargos con menores posibilidades de llegar al Legislativo.
Uno de los casos mencionados es el del exsenador Santiago Valencia, quien renunció a la Secretaría de Hacienda de Antioquia con la expectativa de integrar la lista al Senado, pero finalmente no fue incluido.
Posteriormente fue nombrado gerente de Indeportes por el gobernador Andrés Julián Rendón.