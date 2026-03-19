x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

jueves

5 y 9 

miercoles

4 y 6 

martes

0 y 3  

domingo

no

sabado

no

lunes

1 y 7  

menu
close

Joven con enfermedad mental atacó con un cuchillo a su padre de 82 años en Cundinamarca

Según los testigos, ante el cruel ataque de su propia hija, el adulto mayor decidió no defenderse de las agresiones, sin embargo, estaría en un “estado crítico” luego de haber sido trasladado a un hospital. Esto se sabe del caso.

    Imagen de referencia de una mujer atacando con un cuchillo. FOTO: Carlos Alberto Velasquez / Archivo El Colombiano
    El hombre, de 82 años, permanece en estado crítico tras ser apuñalado en la cabeza, presuntamente por su hija, en un conjunto residencial de Soacha. FOTO: Robinson Sáenz Vargas / Archivo El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Un hombre de 82 años se debate entre la vida y la muerte en un centro asistencial, luego de ser atacado recientemente y en repetidas ocasiones con un arma blanca utilizada por su propia hija en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

La agresora, una mujer de 25 años diagnosticada con esquizofrenia, habría propinado múltiples heridas en la cabeza a su progenitor, quien, según testimonios de sus allegados, no opuso resistencia durante la agresión debido al afecto que siente por ella.

Una tragedia que se preveía por la falta de medicación

De acuerdo con lo relatado por Josefa Rodríguez Niño, abuela de la joven, en la noche de este miércoles 18 de marzo al medio regional CityTV, la agresora “ya tenía listo el cuchillo” al momento del incidente.

La familiar explicó que la joven ha sufrido por esta razón desde su nacimiento y que, a pesar de haber acudido a diferentes servicios médicos, “no le pusieron la atención necesaria para medicarla como debe de ser”.

El detonante del ataque, según la testigo, habría sido una exigencia económica. Según la abuela, la mujer le exigió diciéndole a su padre: “Bueno, me dan $200.000”, y ante la negativa de entregarle el dinero, “ahí fue el problema”.

La familia sostuvo que la joven reaccionaba de forma violenta cada vez que no se cumplían sus demandas monetarias, sumado a un historial de abusos que han agravado su condición mental.

El hombre, de 82 años, permanece en estado crítico tras ser apuñalado en la cabeza, presuntamente por su hija, en un conjunto residencial de Soacha. FOTO: Robinson Sáenz Vargas / Archivo El Colombiano

El temor en la zona del conjunto residencial por lo sucedido

La violencia no se limitó al entorno familiar. Sandra Montoya, administradora del conjunto residencial donde viven los involucrados, manifestó a CityTV la frustración de los habitantes frente a la inacción de las autoridades.

“Nosotros hemos denunciado, pero resulta que Fiscalía no toma el caso como debe ser, porque las personas afectadas no han podido acercarse, ¿pues cómo se van a acercar si el papá está en un hospital? Él está todavía convaleciente”, denunció Montoya.

La administración también reportó que la joven ha utilizado armas blancas para amenazar a otros residentes a plena luz del día. Entre las víctimas se encuentra otro vecino, quien “por su vida y su integridad, no quiere denunciar, pero también sufrió una puñalada en el brazo”.

¿Un vacío legal y administrativo ante la situación?

A pesar de los recurrentes episodios de hostilidad y las denuncias presentadas por los vecinos y la administración de la unidad residencial, el caso no ha mostrado avances significativos. La familia calificó su situación actual como un “viacrucis”, mientras que la comunidad exige una intervención inmediata para evitar una tragedia fatal.

Por su parte, según detalló el medio regional, la Secretaría de Gobierno Municipal de Soacha informó que, dada la condición de salud mental de la presunta agresora, no emitirán un pronunciamiento oficial por el momento.

Mientras tanto, los familiares del adulto mayor señalaron que este padre de familia permanece en “estado crítico” y los vecinos continúan a la expectativa y “zozobra” ante lo que pueda ocurrir con la joven agresora.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Utilidad para la vida