Falleció joven implicado en altercado con machete en hospital de Cali tras crisis emocional por pérdida de su bebé

El video de un joven de 20 años empuñando un arma blanca en los pasillos del Hospital Universitario del Valle (HUV) en Cali dio la vuelta en redes sociales, pero tras la imagen del “hombre del machete” se escondía una historia de duelo y una presunta negligencia administrativa que terminó en una doble tragedia familiar. Todo comenzó el viernes 10 de abril a las 7:00 a.m., cuando la pareja de Juan Esteban Bastidas perdió al bebé que esperaban. Según relata Susan, hermana del joven, “él es un joven que junto a su pareja estaban esperando un bebé y la chica perdió su bebé el viernes a eso de las 7 de la mañana”. A las 9:00 a.m. se realizó el traslado al Hospital Universitario del Valle con la esperanza de recibir atención inmediata para un aborto en curso, pero el reloj empezó a correr en contra de la familia. Entérese: Con esta resolución el Gobierno extendió la intervención a Nueva EPS hasta 2027: no está claro el futuro de pacientes Las horas de espera se convirtieron en un calvario psicológico en las salas del centro asistencial. Susan explica la angustia que vivieron: “a las 9 le dieron el traslado al hospital universitario donde no le habían brindado la atención, ya eran horas de la noche cuando se presentó el incidente y todavía no la atendían. Ellos se desesperaron, era el segundo bebé que perdían”.

A la falta de procedimientos médicos se sumó un entorno que agudizó el dolor emocional de la pareja; estaban ubicados en un área donde debían presenciar la felicidad ajena mientras cargaban con su propia pérdida de casi seis meses de embarazo. “Ellos estaban muy afectados viendo en esa zona cómo las mamás salían con sus bebés y ella tenía que ver todo eso mientras su bebé estaba muerto en su vientre”, denuncia su hermana. Lea también: Medellín declara emergencia hospitalaria por deuda de 2,157 billones de EPS intervenidas Fue en ese contexto de presión extrema y falta de acompañamiento donde Juan Esteban colapsó. La familia insiste en que no hubo apoyo institucional: ”No dejaban que estuviera alguien con ella. No prestaron atención psicológica ni trabajo social, cosa que es muy importante en estos casos porque la salud mental es muy importante en estas situaciones, cosa que llevó a que mi hermano colapsara por todo lo que pasó, exigiendo que le atendieran o que le dieran un traslado porque ya llevaban muchísimas horas ahí y no les habían dado ninguna atención de ningún tipo”. El altercado que se viralizó, donde se ve a Juan Esteban rodeado por seguridad y policía, fue interpretado por algunos sectores como un intento de agresión hacia terceros, versión que la familia rechaza. Susan aclara, “en redes sociales se dice que él iba a atacar a una mujer con un hacha y es totalmente falso... No justificamos los hechos. Pero simplemente es un padre, un joven que no supo gestionar sus emociones del momento por todo lo que estaba pasando”

Tras ser detenido y posteriormente puesto en libertad, la carga emocional resultó insoportable para el joven “no pudo con la situación, no pudo con la presión de todo lo que estaba pasando y esto lo llevó a tomar la trágica decisión de quitarse la vida. Él no aguantó la presión de todo lo que estaba pasando y que no atendieran a su mujer” afirmó Susan. Juan Esteban fue hallado con muerte cerebral tras un intento de suicidio. Incluso en medio de la desolación, la familia decidió honrar su vocación de servicio respetando su voluntad de donar sus órganos para salvar otras vidas. “Es un niño que ha dado su vida al servicio social, es un niño que estaba luchando por su hogar, luchando por sacar a su mujer y a su bebé adelante”. Mientras tanto, la madre del bebé perdido permanece hospitalizada debido a una infección derivada del aborto. Por su parte, el HUV emitió un comunicado asegurando que la atención fue adecuada a pesar de la “congestión permanente” del área de urgencias Conozca: En MinSalud repartieron volantes entre contratistas y funcionarios para “alentar” a Guillermo Jaramillo en la Corte

No obstante, la familia Bastidas no piensa dar marcha atrás en su búsqueda de justicia “nosotros vamos a llegar hasta la última estancia que se pueda, tanto con el hospital por negligente, como con todos estos medios y personas que difundieron esta desinformación. Les pedimos muchísimo apoyo, que no nos dejen solos en esta situación” Siga leyendo: Alerta por escasez de medicamentos psiquiátricos en Colombia, ¿qué está pasando?

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