En MinSalud repartieron volantes entre contratistas y funcionarios para “alentar” a Guillermo Jaramillo en la Corte

¿Fue un plantón fletado? Esa es la pregunta que queda en el aire tras un video que publicó el Ministerio de Salud en sus redes sociales en el que se ve a un grupo de personas que estaba, supuestamente, apoyando a Guillermo Jaramillo. El funcionario estuvo este lunes 13 de abril en la Corte Constitucional en una sesión técnica en la que respondió por presunto desacato a las órdenes de esa corporación sobre la plata para el sistema de salud, conocida como unidad de pago por capitación (UPC). Le puede interesar: Con esta resolución el Gobierno extendió la intervención a Nueva EPS hasta 2027. EL COLOMBIANO conoció que desde el pasado viernes se les entregó a los funcionarios y contratistas del ministerio un volante en el que se invitaba a apoyar al jefe de esa cartera en las afueras del Palacio de Justicia, sede de la alta corte.

El panfleto allegado a este diario por una fuente que pidió reserva de su identidad muestra en la parte de arriba a un grupo de personas con chalecos y cachuchas blancas; más abajo, una frase entrecomillada en la que se lee en mayúsculas: “la salud no puede ser un negocio donde se sigan robando la plata”.

En la parte de la mitad, se lee también en mayúscula sostenida la frase “gran plantón” y por debajo instrucciones para “acompañar” al ministro Jaramillo. Sale la fecha (el pasado lunes 13 de abril), la hora a la que debían llegar (7:00 de la mañana), la dirección del Palacio y lo que debían llevar: “camiseta blanca, bata de médico, pancarta”.

Posteriormente, la pieza señala que quienes invitan al “gran plantón” son “sindicatos, trabajadores de la salud, profesionales de la salud, pacientes, organizaciones de la salud, trabajadores de farmacia, trabajadores independientes, asociaciones de enfermería, academia”. Sin embargo, no se especificaba a qué grupos puntuales hacía referencia. Finalmente, el volante terminaba en la parte de abajo con la siguiente sentencia, también en mayúscula sostenida: “no solo vienen por el ministro, sino también por la plata de la salud”. Dos fuentes distintas le confirmaron a EL COLOMBIANO que esa invitación se la dieron a quienes trabajan en el Minsalud y también se repartió individualmente vía WhatsApp.

Este diario consultó con una fuente de la oficina de comunicaciones si esa pieza se originó al interior de esa entidad y, aunque no lo confirmó, llama la atención que la tipografía usada es la misma que usan en las piezas comunicativas que publican en las redes sociales institucionales.

Lo concreto es que después de que el ministro Guillermo Jaramillo compareciera ante la Corte Constitucional y saliera de la sede de esa corporación, un grupo de personas estaba esperando su salida con pancartas y banderas del departamento del Tolima. El funcionario fue a saludar a algunos de los que estaban allí, mientras otros grababan con sus celulares y se escuchaba (se desconoce si editado o o real) la arenga “Guillermo, amigo; el pueblo está contigo”.