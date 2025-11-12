x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La revelación que hizo la jueza sobre el disfraz de Darth Maul que usó Juan Carlos Suárez, acusado de matar a estudiante de Los Andes

La jueza que dictó la medida de aseguramiento a Juan Carlos Suárez resaltó el significado del personaje con el que iba disfrazado durante el crimen ocurrido en Halloween.

  • Juan Carlos Suárez Ortiz, el joven acusado del homicidio de Jaime Esteban Moreno en Bogotá. FOTO: REDES SOCIALES
    Juan Carlos Suárez Ortiz, el joven acusado del homicidio de Jaime Esteban Moreno en Bogotá. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
El Colombiano
12 de noviembre de 2025
bookmark

Durante la audiencia en la que se ordenó enviar a prisión a Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado como uno de los responsables de la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo en Bogotá, la jueza 67 de control de garantías de la capital hizo una observación sobre el disfraz que llevaba el agresor la noche del crimen.

Suárez, de 27 años, asistió a una fiesta de Halloween la madrugada del 31 de octubre disfrazado del personaje Darth Maul, un villano de la saga Star Wars conocido por su rostro rojo y negro, sus cuernos y su doble sable de luz.

Según la jueza, el atuendo y lo que representa lo consideró llamativo dentro del perfil y la conducta del imputado.

Entérese: Jueza envió a la cárcel a Juan Carlos Suárez Ortiz por la golpiza mortal a Jaime Esteban: “presenta una frialdad alarmante”

“Me tomé el trabajo de buscar etimológicamente el significado de Darth Maul. El disfraz que tenía Juan Carlos es un señor oscuro que destruye, evocando fuerza bruta, violencia y destrucción. Solo es llamativo para esta juez”, señaló la funcionaria judicial.

La jueza aclaró que el comentario no implicaba que el atuendo fuese un elemento probatorio en el caso, sino un detalle que le llamó poderosamente la atención, especialmente al analizar la personalidad y actitud del acusado durante y después de los hechos.

“Y a mí me llama la atención porque créanme que se hace el esfuerzo de analizar si realmente Juan Carlos Suárez en un caso de estos debe ser enviado a un centro carcelario”, agregó.

Aunque la Fiscalía había mencionado su disfraz como parte de la estrategia del agresor para ocultar su identidad, la jueza descartó esta interpretación, pues el lugar de donde salía Juan Carlos era una fiesta de disfraces.

Según expuso, Suárez Ortiz no solo actuó con agresividad, sino también con premeditación y frialdad.

Medida de aseguramiento a Juan Carlos Suárez por el caso de Jaime Esteban Moreno. Foto: captura de video
Medida de aseguramiento a Juan Carlos Suárez por el caso de Jaime Esteban Moreno. Foto: captura de video

Juan Carlos no ha tenido la más mínima muestra de arrepentimiento o de dolor. Yo como juez debo señalar que no he visto en un solo instante que Juan Carlos muestre algún grado de arrepentimiento, que diga, ‘yo no lo quería matar, yo solo le quería pegar’”, expresó la jueza durante la lectura de la decisión.

El proceso judicial reveló que la madrugada del 31 de octubre, tras una celebración de Halloween en una discoteca del norte de la ciudad, Suárez Ortiz y otro joven golpearon brutalmente a Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, quien murió tras la agresión.

Según la Fiscalía General de la Nación, el ataque fue “desmedido, colectivo y cobarde, ejecutado en vía pública, sin provocación ni riesgo real que justificara la violencia”.

<span class=mln_uppercase_mln>El</span><b><span class=mln_uppercase_mln> personaje Darth Maul al que hizo referencia la jueza en la audiencia contra Juan Carlos Suárez Ortiz. FOTO: REDES SOCIALES </span></b>
El personaje Darth Maul al que hizo referencia la jueza en la audiencia contra Juan Carlos Suárez Ortiz. FOTO: REDES SOCIALES

Durante la audiencia, la fiscalía también describió cómo el agresor persiguió, derribó y golpeó reiteradamente a la víctima, incluso cuando ya se encontraba inconsciente.

En los videos analizados por el despacho, se observa —según la jueza— cómo Suárez actúa con rapidez y decisión tras ser motivado por una acompañante vestida de azul.

Puede leer: Juan Carlos Suárez Ortiz habría amenazado a Jaime Esteban Moreno en el bar antes de golpiza mortal: “Puedo acabar con ese man, si yo quiero”

Destacó además que el acusado no buscó ayuda para la víctima, no llamó a las autoridades y se retiró del lugar “con absoluta calma”, sin mostrar señales de sorpresa o remordimiento.

Añadió que se esperaba “un mínimo respeto por la vida y por la persona que está agonizando”, subrayó.

Con base en las pruebas expuestas por la Fiscalía y el Ministerio Público, el despacho ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras continúa el proceso por el delito de homicidio agravado.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Juan Carlos Suárez Ortiz y qué cargos enfrenta?
Es el principal implicado por la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno. Fue imputado por homicidio agravado como presunto coautor.
¿Quién era Jaime Esteban Moreno?
Era un estudiante de 22 años de la Universidad de los Andes, asesinado tras una golpiza en la noche de Halloween, en Chapinero, Bogotá.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida