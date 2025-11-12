Jueza envió a la cárcel a Juan Carlos Suárez Ortiz por la golpiza mortal a Jaime Esteban: “presenta una frialdad alarmante”

Durante la tarde de este miércoles 12 de noviembre, se llevó a cabo la audiencia de Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado como responsable del asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrido en la madrugada del 31 de octubre en el norte de Bogotá.
Por decisión judicial, Suárez Ortiz deberá enfrentar los delitos imputados desde la cárcel. La determinación se sustentó en pruebas presentadas por la Fiscalía, que evidencian una agresión premeditada, colectiva y desproporcionada.
“Su comportamiento posterior refleja una frialdad alarmante y una actitud de indiferencia frente a la gravedad de lo ocurrido, siendo capturado únicamente por la reacción oportuna de la comunidad y de la policía, no por un acto espontáneo”, resaltó la jueza. Según el ente acusador, Suárez golpeó a la víctima por la espalda, dejándola indefensa, mientras otros agresores continuaron la golpiza hasta provocarle la muerte.
La Fiscalía destacó además que los atacantes aprovecharon la confusión de la noche de disfraces, la ventaja numérica y la vulnerabilidad de la víctima, y que Suárez mostró un desprecio absoluto por la vida humana, retirándose del lugar sin ofrecer ayuda ni colaborar con las autoridades.