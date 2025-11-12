Jueza envió a la cárcel a Juan Carlos Suárez Ortiz por la golpiza mortal a Jaime Esteban: “presenta una frialdad alarmante”

La jueza hizo énfasis también en la actitud de Juan Carlos, resaltado su aparente ausencia de arrepentimiento e inexpresividad. FOTO: captura de pantalla.

Los testimonios de testigos presenciales, entre ellos Juan David Cárdenas Ortiz y Alejandro Izquierdo, corroboran los hechos: observaron cómo Suárez y otros atacantes persiguieron a Jaime Esteban, lo derribaron al suelo y continuaron golpeándolo, mientras una de las mujeres presentes alentaba la agresión con expresiones como “yo le hubiera pegado más”. Según la jueza, estas evidencias y los videos registrados muestran que la agresión fue dolosa y agravada, con una intención clara de causar la muerte de la víctima.

Por su parte, la defensa argumentó que no existió intención de matar y planteó que el hecho habría sido una reacción ante un presunto acto de acoso sexual por parte de la víctima, versión que no fue confirmada por la Fiscalía. También solicitó medidas no privativas de la libertad o, subsidiariamente, detención domiciliaria, aduciendo que Suárez Ortiz colaboraba económicamente con su familia y estaba finalizando su tesis de grado. Lea también: “No hay pruebas de intento de abuso previo”: Fiscalía desestimó la razón del ataque contra Jaime Esteban Moreno

“Todo ello configura un hecho de crueldad atroz, inhumanidad y violencia despiadada, que refleja un desprecio absoluto por la vida humana y por las normas básicas de convivencia. Con este acto no solo se truncó la vida de Jaime Esteban, sino todos sus sueños y proyectos”, dijo la jueza del caso. La togada también resaltó que la necropsia evidenció golpes en partes vitales como pecho, abdomen y cabeza, dejando claro que la intención de Suárez Ortiz no era lesionar, sino matar. La jueza desestimó los argumentos de la defensa, señalando que no acreditó ningún arraigo de Juan Carlos Suárez Ortiz: no existe arraigo familiar, laboral, social ni educativo. Los documentos presentados, como supuestos carnés universitarios, certificados de condecoraciones y recibos de servicios públicos, no acreditan ninguna de estas condiciones, por lo que consideró que las medidas no privativas de la libertad no son suficientes para garantizar los fines de la investigación. En contexto: “Juan Carlos Suárez aprovechó el anonimato de su disfraz y estaba determinado a matar a Jaime Esteban”: Fiscalía pide cárcel para el imputado Por estas razones, el Juzgado 67 Penal Municipal con Función de Control de Garantías resolvió imponer detención preventiva en establecimiento de reclusión a Juan Carlos Suárez Ortiz como posible coautor responsable del delito de homicidio agravado. Se libraron las comunicaciones pertinentes, incluyendo al INPEC, y la boleta de detención. La decisión es susceptible de reposición y apelación, recursos que la defensa anunció que interpondrá para la debida sustentación.

Al mismo tiempo, la Fiscalía General de la Nación continúa con la imputación de cargos por homicidio agravado doloso contra Ricardo González, de 23 años, quien se entregó de manera voluntaria en Cartagena. Según las evidencias, González habría participado directamente en la agresión junto a Juan Carlos Suárez, quien fue identificado por tener la cabeza pintada de rojo.

Sobre la apelación

La jueza que conoce el caso de Juan Carlos Suárez Ortiz decidió mantener la medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento carcelario, tras analizar los argumentos presentados por la defensa y las intervenciones del Ministerio Público y los representantes de las víctimas durante la audiencia de apelación. La defensa del imputado había solicitado la revocación de la medida, argumentando que no existían elementos suficientes para acreditar la peligrosidad de Suárez Ortiz y que su silencio no podía interpretarse negativamente frente a las víctimas. Además, cuestionó la aplicación de los artículos 310 y 312 del Código de Procedimiento Penal, relacionados con la peligrosidad y la no comparecencia, alegando que no se cumplieron los requisitos probatorios necesarios para sustentar la detención. Lea más: La revelación que hizo la jueza sobre el disfraz de Darth Maul que usó Juan Carlos Suárez, acusado de matar a estudiante de Los Andes Sin embargo, la jueza sostuvo que Juan Carlos Suárez representa un peligro real para la comunidad, basándose en la gravedad del homicidio cometido y la modalidad dolosa de la conducta. Señaló que después de causar la muerte de Jaime Esteban Moreno, Suárez Ortiz continuó agrediéndolo mientras yacía en el suelo, actitud que evidencia un desprecio absoluto por la vida humana y la posibilidad de reincidir en delitos graves. La resolución también tuvo en cuenta el riesgo que implicaría para los testigos del caso y la sociedad en general, así como la imposibilidad de garantizar que el imputado cumpliera una eventual condena de hasta 50 años de prisión en caso de quedar en libertad.

¿Qué sigue ahora?

La jueza resolvió que la apelación presentada por la defensa carecía de fundamento y que no se podía reponer la decisión inicial. La medida de detención preventiva en establecimiento carcelario se mantiene de manera inmediata, y el recurso continuará su trámite ante el juez penal del circuito como segunda instancia. Entérese: Ricardo González le contó a un amigo de la pelea en la que fue asesinado Jaime Esteban Moreno: esta es su versión

El homicidio de Jaime Esteban Moreno conmocionó a la comunidad universitaria y generó indignación en redes sociales por la brutalidad de los hechos y la edad de los involucrados. La investigación continúa para esclarecer la participación de todos los implicados, incluyendo a la mujer vestida de azul, cuya intervención habría sido clave para desencadenar la agresión.

