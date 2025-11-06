Juan Carlos Suárez Ortiz habría amenazado a Jaime Esteban Moreno en el bar antes de golpiza mortal: “Puedo acabar con ese man, si yo quiero”

De a poco se conocen detalles sobre las razones que habrían motivado la golpiza mortal a Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes que murió en un acto de intolerancia en la madrugada del pasado 31 de octubre en Bogotá. Este miércoles, durante la audiencia de imputación de cargos contra Juan Carlos Suárez Ortiz, el único de los cuatro sospechosos del crimen que está detenido, la Fiscalía reveló testimonios de testigos de lo ocurrido al interior de Before Club, la discoteca en la que Moreno y sus presuntos agresores estuvieron antes de los hechos. Puede leer: Fiscalía imputó con homicidio agravado a Juan Carlos Suárez Ortiz, capturado por la muerte de Jaime Esteban Moreno Un informe de Noticias RCN expuso algunos apartes de los testimonios recopilados por la entidad que revelarían lo que Suárez habría dicho antes del ataque contra el joven estudiante de ingeniería.

“(Suárez) Estaba alterado, pero después de que le pegó la patada en el estómago se calmó un poco. Después de que sus amigos, en especial la chica de disfraz morado lo empezara a incitar para que lo siguiera golpeando, él se puso muy alterado y salió corriendo tras él (Moreno)”, indicó una estudiante de Los Andes que fue testigo de los hechos. En otro de los testimonios que obtuvo la Fiscalía de uno de los asistentes de la fiesta de Halloween en Before Club se señala que Suárez pidió “ánimos” para golpear a Moreno. “Denme ánimos y yo lo hago, porque yo sé que puedo acabar con ese man, si yo quiero”, es lo que señala el testimonio sobre Suárez. Pero además de esto, el testimonio vuelve a mencionar a la mujer del disfraz azul, identificada como Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán, de origen venezolano, quien fue capturada por lo sucedido, pero después fue dejada en libertad. Sobre ella, el testigo vuelve a relacionarla como incitadora de la golpiza, pues le habría gritado a Suárez: “No que mucho kick boxing, yo le hubiera pegado más”, según lo conocido por la Fiscalía.

Los testimonios y las supuestas afirmaciones de Juan Carlos Suárez coinciden con el testimonio de Juliana, una estudiante de Los Andes que compartió un ambiente social con el joven capturado en el que este contó que tenía problemas con el manejo de la ira cuando consumía alcohol. “Yo compartí con él un día y parecía un tipo tranquilo. En el tiempo que hablamos él mencionó que no tomaba mucho porque cuando tomaba tenía problemas de ira, entonces justo por eso practicaba varios deportes de impacto, practicaba calistenia, hacía barras para liberar su ira y por eso nos dijo que casi no tomaba alcohol”, sostuvo la mujer en diálogo con Blu Radio. Puede leer: “Jaime Esteban intentó evitar la pelea”: abogado de la familia del joven asesinado en Halloween Los testimonios también recogen una advertencia que Suárez le habría hecho al amigo que acompañaba a Jaime Esteban Moreno en el momento de la golpiza: “Quítate que el problema no es contigo, yo al que le quiero pegar es al amigo tuyo, tú ni te diste cuenta de lo que él hizo, pero contigo no es la cosa, ¿o también me va a tocar pegarte a ti?”. La Fiscalía le imputó a Suárez el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado por el joven. Este jueves continuará la audiencia en su contra en la que se conocerá si las autoridades le dictan medida de aseguramiento en centro carcelario.

