Expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue liberado de prisión en EE. UU. tras ser indultado por Trump

El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, salió de prisión tras recibir el indulto del presidente Donald Trump, informó su esposa este martes 2 de diciembre.
El indulto y la liberación de Hernández ocurrieron en medio del despliegue estadounidense en el mar Caribe y el océano Pacífico, una operación que Washington asegura que tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
También coincide con la “presión” de Trump a favor del candidato derechista Nasry Asfura en las reñidas elecciones de Honduras, que se celebraron el domingo y cuyo escrutinio continúa.
Hernández, de 57 años, fue liberado de una prisión en Virginia Occidental el lunes y es “una vez más un hombre libre”, anunció su esposa, Ana García de Hernández, en redes sociales.