Dos adolescentes de origen colombiano aparecieron muertas en un parque de España: familias piden investigar

Uno de los padres de las menores halladas sin vida en un parque de España aseguró que su hija no sufría de depresión o bullying y denunció “incoherencias” en el caso.

    El parque de la Victoria de Jaén (Andalucía, España) donde se hallaron muertas a dos jóvenes. FOTO: Europa Press
El Colombiano
Europa Press
hace 2 horas
bookmark

La Policía Nacional de España investiga la muerte de dos adolescentes, de 15 y 16 años, halladas sin vida en un parque de la ciudad española Jaén.

Las jóvenes, nacidas en España y de familias de origen colombiano, fueron encontradas hacia la 1:30 a. m. el pasado 29 de noviembre, luego de que el Servicio de Emergencias 112 recibiera un aviso sobre dos menores “posiblemente fallecidas” en la zona.

Pese a la rápida movilización de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios, los equipos confirmaron el deceso en el parque La Victoria.

La investigación judicial por ahora trabaja con la hipótesis inicial de un “posible suicidio”. Sin embargo, las familias rechazan esta versión preliminar y exigen que se profundice en todas las líneas de investigación.

Alexander, padre de la joven de 16 años, manifestó públicamente que no acepta la idea de un suicidio pactado y asegura que existen “incoherencias” en el caso.

Quieren montar el suicidio perfecto, cuando es el homicidio perfecto”, afirmó en declaraciones al programa ‘Hoy en día’, de Canal Sur Televisión.

Aseguró que su hija era una “niña feliz”, sin antecedentes de depresión o bullying en el instituto donde cursaba un ciclo de peluquería y estética, y que tenía planes con amigos y con su novio para ese mismo fin de semana. “Mi hija no tenía problemas de autoestima”, dijo.

Lea más: Joven falleció tras invadir la jaula de una leona en Brasil

Según el relato del padre, la noche de los hechos, a las 21:41, su hija recibió un mensaje de la otra joven —quien era su amiga— diciéndole que “se iba a quitar la vida”. Cuatro minutos después, a las 21:45, la menor respondió enviando a su novio un mensaje en el que daba por terminada la relación.

Las dos familias ubicaron los cuerpos siguiendo la señal de los teléfonos móviles, pero cuando llegaron al parque ya era demasiado tarde para que los servicios sanitarios pudieran intervenir.

El padre también cuestionó las condiciones del lugar donde fueron encontradas las adolescentes, al señalar que la iluminación es deficiente y que una patrulla policial había pasado por la zona sin percatarse de lo que estaba ocurriendo.

Mientras la comunidad de Jaén permanece consternada, las autoridades insisten en manejar el caso con cautela. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, pidió “máxima prudencia”, especialmente por tratarse de dos menores y porque aún no se han establecido conclusiones definitivas.

Aseguró que “están abiertas todas las líneas de investigación”, aunque subrayó que “hasta el momento se descarta la participación de terceras personas”.

“Me gustaría en este caso concreto pedir la máxima prudencia a todas las personas, incluyendo también a los medios”, manifestó Fernández, insistiendo en que cualquier especulación “no solamente es prematura, sino que es dañina para todo el entorno familiar y para el respeto y la memoria de las dos menores”.

Las diligencias en curso incluyen el análisis del entorno, de los dispositivos personales y de todos los elementos vinculados a las jóvenes. Los avances dependerán también del informe definitivo de la autopsia, luego de que un primer examen, según relató el padre, apuntara a un posible suicidio.

Por ahora, el caso sigue bajo estricta reserva judicial. Las familias, en medio del duelo y la incertidumbre, piden que se agoten todas las posibilidades investigativas antes de cerrar la puerta a otras explicaciones sobre la trágica muerte de las dos adolescentes.

Puede leer: Una llamada, el ultimátum y la presión militar: lo que dejan ver los acercamientos entre Trump y Maduro

